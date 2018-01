Soomlane ostis uhke kompleksi Koguva külas

Neli aastat tagasi 890 000 euro eest müüki pandud Tõnise talu Koguva külas müüdi kunagi küsitud alghinnast mitu korda odavamalt.



Kohtutäituri poolt 243 750 euroga avalikule elektroonilisele kordusenampakkumisele pandud kümne hoonega Tõnise talukompleks leidis sel nädalal ostja. Talu endine omanik Indrek Torv ütles, et talu ostis alghinnale ligilähedase summaga Muhuga seotud Soome kodanik. “Ta on tegus inimene ja loodame, et puhub sellele talukompleksile elu sisse,” märkis Torv, soovimata ostja nime avalikustada.

Pärimise teel talu omanikuks saanud Tallinna mees Indrek Torv ütles, et tal puudusid vahendid nii suure talukompleksi majandamiseks. “Oleks ma Tallinna Sadama nõukogu esimees ja mõned miljonid kõrvale pandud, siis oleks saanud sellest ilusa asja teha,” lausus Torv. “Kompleks nõuab raha ja renoveerimist, ainult säilitamisest ta paremaks ei lähe.”

Talu kodulehel oleva info kohaselt mainiti Tõnise talukompleksi esmakordselt 1674. aastal. Talu vanim aidahoone pärineb aastast 1778. Talu koosneb 10 hoonest, mille ehitusalune pind on kokku 757 m2. Kinnistu on ühes tükis pindalaga 11,27 ha ja 180meetrise merepiiriga. Mälestiste alla lähevad rehielamu, kaks aita, paargu, saun-sepikoda, küün, kalaait-mõrrakuur, kuivati ja kelder.

Muhu muuseumi teaduri Eda Maripuu sõnul on Tõnise kompleks Koguva küla üks vanemaid ja väga oluline talu, kuhu nõukogude ajal plaaniti isegi muuseumi. Senise omaniku käe all läks talukompleksil Maripuu hinnangul suhteliselt hästi. “Midagi hirmsat ei juhtunud, majad on kõik alles ja nad on suhteliselt heas korras,” lausus teadur.

Praeguse seisuga ei saa talu ostja end veel omanikuks pidada, sest muinsuskaitse all oleva objekti puhul on riigil võimalik kahe kuu jooksul kasutada eelisostuõigust.

Endine omanik müüs Tõnise talu kinnisvaraportaalide vahendusel juba 2013. aastal, mil selle hind oli ennekuulmatult kõrge – 890 000 eurot. Pool aastat hiljem oli hind langenud 590 000 eurole, kuid siis pakuti müügiks vaid ca 2 hektari suuruse krundiga talusüdant. Kalliks põlati sedagi.