Tarbijate ühistu kinnistab liikmed oma poodide külge

Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) kehtestas liikmetele 40-eurose aastamaksu, pakkudes vastu tavalise kliendikaardiga võrreldes kuni viis korda suuremaid boonuseid.





Tegemist on uue rindega turusõjas teiste Saaremaal tegutsevate kaubanduskettidega, sest aastamaksu kehtestamine peaks liikmed senisest tugevamini oma poeketi külge kinnitama.

“Let’s make STÜ great again! (Teeme STÜ taas vägevaks)” kasutas Coopi kaubamärki kandva STÜ juhatuse esimees Kalle Koov USA presidendi Donald Trumpi suust pärinevat hüüdlauset. “Me näeme võimalust käivet ja kasumit tõsta, kui kõik meie oma liikmed teevad sisseostud oma poest. Ja mitte ainult – tahame liikmeid ka juurde!” kutsub Koov saarlasi-muhulasi STÜ liikmeks astuma.

“Liikmetest lahtisaamise soovist ei saa kindlasti rääkida. Vastupidi. Boonused peaksid aitama liikmeskonda kasvatada,” ütles ühistu nõukogu liige Andres Tamm.

Magnetiks on STÜ-l hinnamaatriks, mille järgi on ühistu liikmetel võimalik olenevalt igakuulisest ostusummast koguda 2,5–10 protsenti ostuboonust. Maksimumpunktide kogumiseks peab igas kuus ostma ühistu kauplustest vähemalt 500 euro eest. See annab aasta kokkuvõttes 600-eurose säästu. 40-eurose aastamaksu katab ja veidi ka ületab igakuine vähemalt 101-eurone ostude summa.

Aastamaks puudutab kokku 1326 inimest, kes peavad 40-eurose ülekande tegema hiljemalt märtsikuu jooksul. Eilse seisuga oli maksu tasunud sadakond inimest. Kui palju STÜ senistest liikmetest uues olukorras jätkab, ei oska ühistu prognoosida.

Suur osa inimestest on olnud tarbijate ühistu või varem kooperatiivi liikmed aastakümneid, alla 45 aasta vanuseid on vaid kümmekond protsenti. Sestap pole imestada, et paljud eakamad ühistu liikmed ei soovi oma piskust sissetulekust STÜ nõutud summat ära maksta. Alternatiiviks on ühistu liikmelisuse lõpetamine omal soovil või arvab STÜ nad ise välja ja tagastab 20-eurose osamaksu.

Kalle Koov tunnistas, et alates aastamaksust teavitava kirja saatmisest eelmisel nädalal on ta iga päev saanud liikmetelt hulgaliselt telefonikõnesid ja e-kirju. Koovi väitel otseselt sõimata ta saanud ei ole, küll aga on liikmed avaldanud maksu üle imestust, sest see tuli üllatusena. STÜ volinikud lisasid aastamaksu kohustuse põhikirja 24. novembril.

Sadakond liiget elab aga mandril või välismaal ja nende jaoks ei anna liikmelisus mingit kasu, sest boonust saab koguda ainult STÜ kauplustes Saare- ja Muhumaal.

STÜ liikmete senise ostukäitumise järgi on ühistu teinud prognoosi, et 2018. aastal antakse lisaks Coopi Säästukaardi boonustele Saare maakonnas liikmetele boonust välja 113 627 eurot. Eelmisel aastal anti kaardiboonust kokku ligi 28 000 eurot, selleks aastaks prognoositakse väikest tõusu.