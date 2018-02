ELLI VESKIS 90: Juubilarile on tänulikud väga paljud endised patsiendid

Täna on juubelisünnipäev 90 aastat tagasi tuisusel küünlapäeval Orissaares sündinud ja üle nelja aastakümne lastearstina pisikesi saarlasi ravinud Elli Veskisel (fotol).



Juba nelja-aastaselt lugema õppinud Elli Lukas alustas kooliteed Muhus, kuhu pere oli Saaremaalt kolinud. Siiani mäletab Elli päeva, mil ta Simiste algkooli kolmanda klassi tüdrukuna ulatas 1939. aasta 20. augustil Eesti Vabariigi presidendile Konstantin Pätsile Kuivastu sadamas lilled, öeldes, et tervitan teid, härra president, Muhu noorkotkaste ja kodutütarde nimel.

Nüüd, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva künnisel ja oma ümmargusel tähtpäeval on seda sündmust tore meenutada.

1940. aastal sai Elli Lukasest kuressaarlane. Koolitee jätkus siinses algkoolis ja progümnaasiumis. Keskkooli lõpetas hoolas õpilane hõbemedaliga, kuigi lõpuaktusel talle seda kätte ei antud.

Edukalt Saaremaal kooli lõpetanud neiu otsustas edasi õppida Tartu ülikooli arstiteaduskonnas. Tudengiellu elas ta kiiresti sisse. Peagi panid mõned õppejõud aga pahaks Elli maailmavaadet, öeldes talle otse välja, et nõukogude arst ei tohi olla usklik.

Pärast neljandat kursust võttis Elli dokumendid dekanaadist välja ja sõitis tollasesse Leningradi. Seal õnnestus tal edasi õppida I. Pavlovi nimelises meditsiiniinstituudis, mille ta 1953. aastal cum laude lõpetas.

Leningradis õppis ehitusinseneriks ka tema saarlasest klassivend Jalmar-Ülo Veskis, kes oli oma klassiõesse armunud juba 5. klassis. Kuramaaž kestis kaua. Noored abiellusid 1952. aastal. Viimati pidasid nad koos 62. pulma-aastapäeva 28. augustil 2014. Kolm aastat tagasi lahkus Elli abikaasa taevastele radadele.

Instituudi lõpetamise järel pakuti noorele tohtrile kodusaarel lastenõuandla juhataja kohta, mille ta ka vastu võttis. Lastearstina on 1979. aastal teenelise arsti nimetuse saanud doktor Veskis töötanud ka haiglas ja lasteasutustes, olnud jaoskonnaarst.

Elli Veskist on köitnud ka laulmine. Abikaasaga koos laulsid nad aastaid Lyra kooris. Juubilar on laulnud ka kirikukooris ja ansamblites.

Veel meeldib talle käsitööd teha. Oma lastelastele on ta õmmelnud väga palju riideid. “Ta on väga leidlik ja loominguline,” toonitab vanem tütar Sille Väli, kes töötab samuti arstina, perearstina. Noorem tütar Ivi on projekteerija. Tunnustatud lastearst Elli Veskis on nelja lapse vanaema ja kahe lapse vanavanaema.

Tervist ja rõõmsat meelt soovivad Elli Veskisele ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.