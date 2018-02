Erinevad rikked viisid voolu 3500 kliendilt

Eile hommikul saartelt alanud tugev lörtsisadu põhjustas Elektrilevi võrgus rikkeid, mis viisid päeva jooksul voolu 3500 kliendilt. Enim oli katkestustest mõjutatud kliente Kuressaare ümbruses ja Kesk-Saaremaal.



Rikete algusaeg oli erinevais paigus erinev. Kui mõnest kohast kadus vool juba enne kella 6 hommikul, lisandus vooluta majapidamisi ka hiljem päeva edenedes.

Varahommikuste katkestuste puhul andis Elektrilevi veel teada, et prognoositav rikete likvideerimise aeg on 5–6 tundi, ent hilisemate puhul ei teatud vähemalt esialgu voolu taastumise aega öelda.

Elektrilevi juhtivspetsialist Virgo Vaabel ütles Saarte Häälele, et nende võrgus oli ennelõunase seisuga Saaremaal üheksa erinevat riket. Rikked algasid varahommikul ja põhjuseks oli neil ilmastik – raske lume all liinidele kukkunud puud ja märja lume tõttu tekkinud lühised isolaatoritel.

“Märg lumi on elektrivõrgule tõsine vaenlane. Ladestuv lumi murrab puid liinile ja tekitab liinidel lühiseid,” märkis Elektrilevi juhtimiskeskuse juhataja Jüri Klaassen, kes kinnitas, et brigaadid tegelevad rikete kõrvaldamisega ja toovad klientidele elektri tagasi esimesel võimalusel. Klaasseni sõnul kaasati piirkonda ka lisajõude.

Kella 16.30 seisuga oli Elektrilevi jõudnud voolu taastada 1600 kliendil, vooluta oli Saaremaal samal ajal veel 1912 klienti. “Eesmärk on kõik Saaremaa keskpingerikked kõrvaldada tänase päeva jooksul,” kinnitas Klaassen õhtu hakul.

Tema kinnitusel plaaniti tööd rikete likvideerimisel jätkata ka öösel. Ta lisas, et rikete kõrvaldamist raskendavad keerulised ilmastikutingimused ja neist tulenevad kehvad teeolud. “Seetõttu jääb osa madalpinge rikete kõrvaldamine tõenäoliselt homseks (reedeks – toim),” nentis Jüri Klaassen, lisades, et see puudutab hinnanguliselt sadat klienti.