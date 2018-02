Noormees kerjab inimestelt raha

Kuressaares levib hoiatus ja info noormehe kohta, kes tänaval inimestelt raha küsib. Kuigi tegemist ei ole ohtliku inimesega, on temaga kokku puutunud paras hulk rahvast.



Kommuunis Märgatud: Saaremaal ilmunud postituses annab kodanik teada, et märkas Kuressaare kesklinnas musta riietunud 25–30aastast noormeest, kes kannab kapuutsi ning jalutab sihitult kesklinnas ringi ja küsib möödujatelt raha.

“Kõnnib inimeste järgi ja aeg-ajalt tõstab oma käsi, nagu lind tõstab tiibu,” märkis postitaja. Kommenteerijad teadsid lisada, et nii jalutab kõnealune noormees juba pikemat aega, vahel küsib suitsu või raha, aga probleemiks ei pidavat olema. Kirjutati ka, et tegemist ei ole vägivaldse ega ohtliku inimesega, samas on sihitult ringi liikuv noorhärra 1-2 eurot paludes tülitanud paljusid inimesi.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul on politsei asjaga kursis ning seni on noormehe kohta laekunud pigem murelikud teated.

Kui keegi aga tunneb, et talle on kerjates lähenetud häirivalt, tuleks sellest kindlasti politseid teavitada. Nimelt on korrakaitseseadusest tulenevalt keelatud pakkuda avalikus kohas inimest häirival viisil talle kaupa ja teenust ning kerjata.