Orissaare ja Muhu rahvas kaldus tunneli poole

Orissaare kultuurimajja ettevõtja Raivo Heina mandri ja Muhumaa vahelise silla ehitamise plaanidega tutvuma tulnud inimesed olid üldiselt arengutega päri, kuid parema võimalusena nähti siiski tunneli ehitamist.





Kultuurimaja juhataja Anu Viljaste ütles, et inimesed osalesid keskustelus aktiivselt ja oli näha, et neil on teema vastu huvi. “Aga pigem kalduti arutelus tunneli- ja sillateemale, kui praamiliikluse jätkumisele,” lausus ta.

Kogu oma töömehe elu inseneriametit pidanud pensionär Aare-Aadu Vilsaar ütles, et tema on silla vastu ja pooldab tunnelit. “Sillaga saavad kasu ainult kapitalistid ja kogu raha läheb nende taskusse,” märkis ta.

“Kui ehitatakse aga tunnel, siis saaks väga palju meie lihtsaid inimesi endale tasuvat tööd ja eriti palju saaks rakendada just kaevureid. Teiseks tuleks tööde käigus maa seest välja väga palju kasulikku materjali ja võib-olla ka haruldasi maavarasid, mida Eesti riik saaks enda huvides kasutada.”

Alexander Pupart avaldas ärimeeste plaanidele silla ehitamise osas tunnustust ja ütles, et tema on püsiühenduse poolt. Kuid tema hinnangul ületab silla ehitamise maksumus Eesti riigi finantsvõimekuse. Seetõttu pakkus ta välja vajaduse ehitada üks osa tunnelina Muhust Kessulaiuni, sest selle hind tuleb tunduvalt odavam.

“Samas me võime sealt tuleva killustiku maha müüa kasvõi Rail Balticule ja seda materjali tuleb sealt ikka väga palju välja. Ja sild on ka vale koha peale plaanitud, sest meil valitsevad seal põhja-lõuna tuuled, mis teeb liiklemise sillal raskemaks,” lisas ta.