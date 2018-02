Saaremaa sai kodus võidu

Kolmapäeval võitis Balti võrkpalliliigas esikoha eest võitlev Saaremaa Võrkpalliklubi koduplatsil n-ö punase laterna OC Limbaži/MSG 3 : 1.



Kuressaare spordihoones pea 600 pealtvaataja ees mängitud kohtumises võitsid võõrustajad avageimi kindlalt 25 : 18, kuid siis anti initsiatiiv seni vaid ühe võidu teeninud külalistele ja Limbaži võitis geimi 25 : 23. Järgmised geimid võitsid Saaremaa mehed aga juba kindlalt 25 : 17 ja 25 : 17.

“Ei ütleks, et mäng oli raske, aga tegime ise endale elu keeruliseks, sest selliseid mänge peab oskama ka mängida,” ütles Saaremaa Võrkpalliklubi peatreener Urmas Tali. “Kui sa lased jala rohkem sirgu kui lubatud, kui sa ennast õigel ajal kokku ei võta, siis ongi selline paras õppetund tulemas. Mängukogemusi on ka vaja. Mõni mees mõtleb, et siin ongi kõik väga ilus, kõik õnnestub kogu aeg ja nii ei ole hästi. Täna oli [mäng] siiski parem kui treeningul.”

Pühapäeval ootab meeskonda ees kohtumine samuti esikoha pärast võitleva Pärnu Võrkpalliklubiga. Urmas Tali sõnul mehed mängule Pärnuga küll ei mõelnud ja eelseisvat kohtumist ta oma meeste seekordses kehvas suhtumises ei süüdista. “Täna on alles kolmapäev,” lausus ta.

Samas mängus sai vigastada ukrainlane Konstantin Ryabukha, kes väänas jalga. Mees ise ütles, et hullu pole midagi ja pühapäeval peaks ta olema mänguvalmis.

“Meil oli vaja mäng ära mängida ja vaadata, et mingit jama ei juhtuks, ja nii nagu ma kartsin, et keegi ikka midagi külge saab, nii läkski,” märkis peatreener Tali.

Edukaim mängija oli kolmapäeval Hindrek Pulk, kelle arvele kogunes 18 punkti. Tomaš Halanda lisas 16 punkti.