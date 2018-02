ÜLESKUTSE: Jäädvustagem Tšernobõli veteranide mälestus

26. aprill 1986 muutis paljude Eestimaa meeste ja nende perekondade saatust. Tšernobõli tuumakatastroofi traagika koputab iga aasta, kuu ja päev asjaosaliste südamele.



Eestist viidi katastroofi tagajärgi likvideerima 1986.–89. aastani 4883 reservväelast, sealhulgas üle 30 saarlase. Katastroofi tagajärgi käidi likvideerimas Valgevene ja Ukraina külades, asulates, rajoonikeskustes, tuumaelektrijaamas ja Pripjatis.

Lugupeetud Tšernobõli veteranid ja meie keskelt lahkunud veteranide pereliikmed. Teeme kõik, et nende meeste mälestus ajaloo tarbeks jäädvustada. Selleks kogume nende meeste fotosid, keda toona Tšernobõli teadmatusse viidi.

Piltide kogumise algatajad teavad, et see pole lihtne ettevõtmine, kuna pilte ja fotoaparaate võeti ära, kuid midagi jäi meestele ka kätte. Need fotod on vajalikud katastroofis osalenute mälestuste jäädvustamiseks ja ajaloo jaoks säilitamiseks. Iga foto on vajalik. Pildid on kavas anda Eesti Rahva Muuseumile. Teie pildid digitaliseeritakse ja tagastatakse. Võimaluse korral saatke juba digitaliseeritud pildid mulle e-meilile aadressil uind@hot.ee või postiaadressil Rätsepa talu, Verevi küla, Elva vald, Tartumaa 61118. Minu telefoninumber on 55 14 411. Praegu on juba üle paarisaja pildi hoiul Pärnu muuseumis.

Miks on asjaga kiire? Väga paljud tšernobõllased on juba avarii tagajärgede likvideerimisel saadud terviserikete tagajärjel saanud manala meesteks ja teispoolsusesse võib neid lahkuda iga päev.

Aare Uind,

MTÜ Gamma juhatuse aseesimees,

Tšernobõli veteran aastast 1986