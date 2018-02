Bussi-Uberi idee sai hea tagasiside

Saaremaale kavandatava nõudepõhise transpordi pilootprojekti korraldajad said ministeeriumide esindajatega kohtumisel positiivse tagasiside, et oma plaanidega edasi minna.



Tallinnas superministeeriumi hoones eile toimunud koosolekul tutvustasid eestvedajad oma plaane majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti, sotsiaalministeeriumi ja ühistranspordi korraldamise esindajatele.

Saaremaa valla transpordinõuniku Karl Tiitsoni sõnul lepiti kokku, et projekti eestvedajad teevad oma pakutava töö konkreetsemaks ning märtsi algul saadakse uuesti kokku ja siis vaadatakse juba põhjalikumalt, millised on takistused, mis vaja ületada.

“Selleks ajaks peaks olema selge, kuidas saaks projekti töösse rakendada või kas seda on üldse võimalik teostada,” lausus ta. “Kõik olid siiski positiivselt meelestatud ja leidsid, et võiks edasi minna, sest kui projekt tuleb edukas, siis on sellest väga palju kasu nii inimestele kui ka riigile.”