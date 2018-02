JUHTKIRI: Kui siit pilvepiirilt alla vaatan…

… üle õitsva Saaremaa. Kaugelt aga üle mere paistab kätte Lätimaa.

Just selline meeliülendav pilt avaneks Sõrve sääre tipus asuvast tuletornist neile, kes on vaevunud selle tippu ronima.

Sääre tipp ja seal kõrguv mustvalge maamärk meelitab uudistajaid, kellest eriti suvel puudust ei tule. Seni pidid Sõrve külastajad leppima aga tuletorni imetlemisega vaid väljastpoolt. Torni uks jäi nii mõnegi külastaja pahameeleks suletuks.

Seetõttu on saarlastel olnud põhjust hiidlastele pisut kade olla küll: kui Hiiumaal on külastajatele avatud koguni kolm ajaloolist tuletorni: Kõpu, Tahkuna ja Ristna, siis Saaremaal seni mitte ainsatki.

Õnneks on 99 protsenti lootust – nagu ütles MTÜ Sõrve Tuletorn juht Andro Roosileht –, et maamärk avatakse juba 1. juuniks, kui torni ronimine on külastajate jaoks turvaliseks muudetud. Otsustas ju EAS selleks toetust anda.