TV3 järgmise nädala saade “Kuu-uurija” räägib Saaremaa armutust meediasõjast ja on juba enne eetrisse minekut tekitanud üksjagu furoori.





Saatejuht Katrin Lusti sõnul räägib esmaspäeval eetrisse minev lugu sellest, kuidas väikesel Saaremaal tehakse suurt meediaäri, kuhu maetakse miljoneid eurosid. Nagu Saarte Hääle omanik Vjatšeslav Leedo ütles, siis temal ei ole rahast kahju, sest see jääb kõik Saaremaale, vahendas saatejuht.

Neljapäevast näidatavas saate treileris nimetakse kahe maakonnalehe, Meie Maa ja Saarte Hääle konkurentsi “armutuks meediasõjaks”, mille taga olevat “saare kroonimata kuningas Vjatšeslav Leedo isiklikult”. Saate reklaamis lubatakse vaataja ette tuua “miljoneid maksvad kohtuasjad” ja “rängad solvamised”.

“11 aastat on kestnud Saaremaa peal vägikaikavedamine, meediasõda kahe ajalehe vahel ja mul on väga hea meel, et “Kuu-uurija” selle avalikustab, sest see on kajastamist väärt,” ütles Katrin Lust.

Tema sõnul võidavad kahe ajalehe madistamisest tegelikult kõige rohkem lugejad: “Nad saavad väga palju väga häid uudiseid, mandri lehtedega võrdses kvaliteedis.”

“Kuu-uurija” on TV3 eetris esmaspäeva õhtul kell 20.