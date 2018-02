Metsküla lastehoid – ainus omanäoline Eestis

Neljapäeval, Metsküla lastehoiu viiendal sünnipäeval, toonitas Metsküla külaseltsi esimees Rein Olesk, et üheski teises Saaremaa külas, ka Eestimaal mitte, pole niisugusel kujul tuleviku kullafondi ehk väikelaste eest hoolitsetud.





“Viis aastat tagasi oli kahtlejaid, kes arvasid, et maja remonditi ära, ju tahetakse seal mingit äri ajada. Tegime selle hoone korda aga laste jaoks. Nemad on meie tuleviku kullafond,” rõhutas seltsi esimees.

Vana koolimaja renoveerimise üks algatajaid ja kaasaaitajaid, MTÜ Metsküla Lastehoid juhatuse esimees Arli Toompuu tundis kogu ettevõtmisest heameelt, öeldes, et Metsküla on üks imelik küla juba sellepärast, et külaelanike algatusel võeti vanas hoones ette lastele hoiutingimuste rajamine.

“Miks me peaksime külale lastehoidu tahtma? Aga sellepärast, et meil on palju lapsi. Kaheksa aastat tagasi sai projekt valmis. 2011. aasta suvel tuli vastus, et seda rahastatakse. Remondi-, renoveerimistöödele kulus kaks aastat. Lastehoid avas viis aastat tagasi uksed üheksale lapsele. Aasta pärast oli lapsi siin 12, nüüd aga 16,” märkis Toompuu.

Kohti 20 lapsele



Kuna möödunud aasta lõpus avardusid lastehoiu võimalused veelgi, on praegu majas kohti 20 lapsele. Juurde ehitati avar magamistuba, kaks tualetti ja duširuum. Toompuu sõnul tehti töid 130 000 euro eest.

“Saarte koostöökogu toetas LEADER-programmist 50 000 euroga, endine Leisi vald 60 000 euroga ja ühelt tublilt era­isikust annetajalt saime 20 000 eurot,” rõõmustas lastehoiu juhatuse esimees.

Väga palju tööd tehti ühiskondlikus korras. Pööningult veeti ära mitu traktorikärutäit sodi. Lapsevanemad käisid mööblit kokku panemas ja heakorratöid tegemas. Külavanem Mati Maripuu tänas pidupäevakõnes kõiki neid, kes andnud oma panuse maja korrastamisel, lastehoiu rajamisel.

“Nendes ilusates ruumides töötavad head inimesed. Näete, laste silmad säravad, nad õpivad siin palju juurde, neil jagub mängulusti kogu päevaks. Kui tulen oma kaheaastasele pojale õhtul järele, siis ütleb ta vahel, et ei tahagi ära tulla, tahab veel olla, siin on ju nii mõnus,” rääkis Arli Toompuu.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas rõhutas sünnipäevakõnes, et Saaremaa ei ole ainult Kuressaare, Leisi või Orissaare. Saaremaal on 426 küla ja igaühel neist on oma nägu. Paljuski oleneb see nägu külaelanikest. Metsküla inimesed on näidanud, et nad oskavad oma küla uueks luua, külaelanike järelkasvu eest hoolitseda ning korraldada külarahva ja külaliste jaoks meeliköitvaid üritusi.

Ainulaadne projekt



Ivar Ansper Saarte koostöökogust märkis, et tunneb heameelt võimaluse üle ettevõtmist projektide kaudu toetada. “See on Saare maakonnas ainulaadne projekt. Tulemuse üle on meil kõigil ääretult hea meel. Laste puudust pole Metskülas näha. Lastehoiu maine on väga-väga hea,” rääkis Ansper.

Endine Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ei olnud kiidusõnadega kitsi, öeldes, et Metskülla on alati hea tulla. “Siin tuuakse positiivne välja. Oskate väga targalt toimetada, oma eesmärke rahastajatele veenvalt esitada. Siin on raha läinud õigesse kohta,” tunnustas endine vallavanem tehtut.

“Oleme jõudnud välja kujundada oma näo. Lapsi on juba 16. Läheneme suurele lasteaia rühmale. Iga päev on eriline. Nüüd oleme juba saanud talvemõnusid nautida. Väljas käime igasuguse ilmaga. Meie lapsed on karastatud,” rääkis lastehoiu juhataja Aivi Lepp.

Lapsevanem Viia Kruusmägi, kes on ka lastehoiu juhatuse liige, hindas aastaid tagasi sündinud idee elluviimist kõrgelt. “Olen väga rahul. Nii võivad öelda ka kõik teised emad ja isad, kelle lapsed on päeval lastehoius. Lastel on siin väga mõnus olla,” toonitas ta.