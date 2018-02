Saaremaa muuseum sai 626 152 eurot toetusraha, millega teha ära mitmed rahapuuduse taha jäänud tööd.





Tegu on aastatel 2009–2015 toimunud kindluse restaureerimis- ja arendustööde projekti “Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine” jätkuga.

Lisaks rekonstrueerimise suurprojektist väljajäänud töödele on kolmveerandmiljonilise kogumaksumusega projekti mahutatud teisi väiksemaid projekte, mis on juba varem ette valmistatud, kuid mille elluviimiseks pole seni raha leitud.

SA Saaremaa Muuseum juhatuse liige Rita Valge ütles Saarte Häälele, et nüüd tuleb ette valmistada ja välja kuulutada rida hankeid.

“Töölõigud on väga erinevad. Aega väga palju ei ole, kuna tööd peavad olema lõpule viidud 2020. aasta 1. novembriks,” sõnas ta.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetmest rahastatava projekti kogumaksumus on 736 649,50 eurot, millest omaosalus on minimaalselt 110 497,43 eurot ja mille katab kultuuriministeerium.

Esialgu oli projektis ka muuseumi ekspositsioonide ja püsinäituste uuendamine, mille maksumuseks on hinnatud üle 1,5 miljoni euro, aga kuna toetusraha teise vooru maakondlik jääk oli vaid veidi üle kahe miljoni euro, tuli sellest loobuda.

“Tuleb leida teised võimalused,” tõdes Valge, lisades, et ekspositsiooni uuendamine on pikk protsess. Kõigepealt tuleb läbi mõelda, mida me tahame ekspositsioonis tutvustada. Siis tuleb korraldada ideekonkursid, selgitas ta.

EAS eraldas Saaremaale PKT projekti raames kokku 5,95 miljonit eurot, kuigi esialgu oli maakonda lubatud 7,16 miljonit eurot. Täiesti rahastuseta jäi valdade ja Visit Saaremaa veetud maalinnade projekt. Saaremaa projektides “ülejäänud” 1,2 miljonit eurot läheb nüüd jagamisele teiste maakondade vahel.

Mida toetusrahaga tehakse?



EASi toetusega rajatakse linnuse hoovile vastavalt juba kinnitatud projektile laste mänguväljak, remonditakse muuseumi vana kontorihoone, kuhu rajatakse õppeklass ja suvekohvik.

Kindluse merepoolne sissesõidutee saab munakivisillutise ning selle kõrvale invakõnnitee ja valgustuse. Uus munakivitee ja invakõnnitee on plaanis rajada ka peaväravast linnuseni, lisaks soovib muuseum projekti raames markeerida maapinna tasandil dolomiitplokkidega linnuse keskaegse esimese ringmüüri, et paremini visualiseerida linnuse ehituslikku arengut.

Tööde käigus on kavas paigaldada kindluse territooriumile kolm uut raudtreppi ja uusi infotahvleid, et paremini tutvustada kindluse ajalugu. Lossiesisele platsile seatakse aga üles kindluse täpses mõõtkavas makett, et paremini visualiseerida kindluse mahtu.