Põllutehnika müük Saaremaal on tõusuteel

Põllumajandustehnika müügiga tegeleva A. Tam­meli Saaremaa esinduse juht Andres Tammel ütles, et pärast suuremat mõõna on masinate läbimüük taas tõusuteel.





Põllumasinate läbimüügi madalseis jäi Andres Tammeli sõnul 2015. aastasse, mil ühtviisi madal oli nii teravilja kui ka piima kokkuostuhind. Seevastu kahel viimasel aastal on põllumees jälle tehnikat ostma hakanud. “Kasv ei ole väga suur, aga suundumus on ikka paremuse poole,” ütles Andres Tammel. Kuigi teravilja kokkuostuhind püsib jätkuvalt üpris kehvakene, on ilmastik võimaldanud põllumeestel järjest väga häid saake saada.

Kuigi moodsad põllumasinad maksavad palju, ei löö ka väiksemad tootjad Tammeli sõnul hinna ees risti ette. Ostetakse üsna kalleid asju. Kui põllumehel on investeeringusuutlikkus ja pank teda toetab, saab määravaks mitte hind, vaid riistapuu tõhusus ja tööulatus. 250hobujõuline traktor maksab 150 000 eurot ja selliseid asju siin ostetakse, kinnitas Andres Tammel.

Ilma masinaparki uuendamata pole võimalik tänapäeva tasemel toota. Masinaid täiustatakse pidevalt, ent midagi kardinaalselt erinevat uuendused reeglina ei paku, sest põhimõtteliselt dikteerivad maaviljelust ikkagi loodusseadused. Harima, külvama ja lõikama pead sa ikka, viitab Andres Tammel ja tehnikauuendused ei saa sellest mitte kuidagi mööda vaadata.

Masinad täpsemad ja võimsamad



Küll aga läheb põllumajandustehnika täpsemaks ja loodetavasti ka vastupidavamaks. Hea tehnika võimaldab väikeste kuludega teha tõhusalt ja palju. Suurimad kulud põllumajanduses on tööjõud ja sisendid, nagu väetised ja taimekaitsevahendid. Tänapäeva tehnika lubab väetada ja kasutada taimekaitsevahendeid vanema põlvkonna masinatest palju täpsemalt – kallis kraam läheb asja ette ja annab rohkem tulemust. Samuti on oluliselt suurenenud masinate töölaius, mistõttu kulub vähem tööjõudu.

Seda probleemi, et tehased oma uued mudelid väikesesse Eestisse kuidagi hiljem saadaksid, ei ole. Maaletooja võib vabalt müüki võtta kõik tehases pakutava, ent seda ei tehta. Maaletoojate ülesanne on ära tunda, mis läheb müügiks ja mis mitte. “Me ei saa ju ka panna kogu oma vara masinate alla, et need laos seisaksid,” rääkis Andres Tammel. “Ikka vaatad, mis sobiks nagu paremini.”

Mõistagi ei ole Lääne põllumajandustehnika loodud nimme Eesti maastikke ja mullastikutingimusi arvestades. Ükski mudel pole konstrueeritud eraldi Eesti turu või Saaremaa kiviste põldude jaoks. Et vähendada altmineku riski annavad maaletoojad mõne masina põllumeestele demopäevadel testida. Eriti just Saaremaal tuleb silmas pidada, et tehnika kivistel põldudel vastu peaks, ja kui masin ikka ei sobi, siis saadetakse see tagasi. Saaremaa on Andres Tammeli sõnul väga hea katsepolügoon, kus saab kohe selgeks, milline masin peab vastu ja milline mitte. “Kui siin vastu peab, siis julged ka mujal kõvema häälega pakkuda,” tõdes Tammel.

Uued mudelid maamessil



A. Tammeli tootevalikust on praegusel ajal kõige suurema läbimüügiga Merlo teleskooplaadurid ja Elho rohusöödamasinad. Läbi aastate on olnud edukas müügiartikkel Einböcki rohumaa äkked ja külvikud. Tänavusel maamessil Tartus tuleb ettevõtte tootevalikusse Junkkari uus külvik (töölaius 7 m), mille esmaesitlus oli alles eelmise aasta lõpus Hannoveri messil. Samuti tuleb müügile Elho uus kombipress.

Alati kui mõni maaletooja toob turule mõne väga hea tööriista, mille läbimüügipotentsiaal on suur, tekitab see teistes müüjates elevust ja pisut kadedustki. Andres Tammeli sõnul niiviisi konkurents tehnika arengut edasi viibki – sellega, mis on hea, püüavad teised võidu joosta ja arengus ette minna.

“Anname pidevalt tehastele tagasisidet, kuidas tehnika siinsetes oludes vastu peab ja millised on probleemid,” ütles Tammel, kelle sõnul on tehase esindajad ka Saaremaa eripärasid kaemas käinud ning nähtu põhjal ka kiireid parandusi teinud.