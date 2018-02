Saaremaad räsivad rikked sundisid Elektrilevi tegutsema

Elektrilevi saatis personaalselt kõigile saarlastele kirja, kus kinnitas, et Saaremaad räsinud elektrikatkestused näitavad, et järgmiseks aastaks linnavõrku plaanitud investeeringud oli viimane aeg tuua varasemaks.



Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar teatas, et kõige kiirema abinõuna tegi firma linnas kriitilisemate alajaamade ülevaatuse. Selgus, et kuues alajaamas tuleb läbi viia täiendav hooldus.

Esimesed kaks alajaama on tänaseks juba hooldatud, ülejäänud on plaanis hooldada järgmisel nädalal.

“Näeme, et selle tulemusel peavad vähenema ka rikked,” usub Andres Tõnissaar. Ta nentis, et hooldustöödega kaasneb paraku ka elektrikatkestusi, kuid loodetakse elanike mõistvale suhtumisele.

Lisaks toob Elektrilevi varasemaks mitmeid plaanilisi investeeringuid Kuressaares, kus võrgu investeeringute kogumaht 2018. aastal on ligikaudu pool miljonit eurot. Üks suuremaid projekte on käesoleval aastal Sikassaare–Vätta liini uuendamistööd. “Tugevdame võrku ja asendame tavalise õhuliini osaliselt ilmastikukindla kaabelliiniga,” selgitas ta.

2018. aastal vahetatakse välja Reisi, Päästla ja Pihtla tee alajaamade vahelised kaablid, mis parandab piirkonna elektrivõrgu töökindlust.

Kuressaare linnavõrku paigaldatakse täiendavaid automaatikaseadmeid, mis vähendab korraga rikkest puudutatud klientide arvu. Kaasaegne automaatika tugevdab liini alguses olevate tööstuste varustuskindlust. Liini lõpus tekkiva rikke korral lülitub rikkeline liinilõik välja ega mõjuta enam liini teisi harusid. Nii on riketest mõjutatud kliente 1000 asemel 500, 100 või veelgi vähem.

“Palume vabandust voolukatkestuste pärast ja mõistame, et need võivad tekitada ebamugavust ning materiaalset kahju. Saaremaa elektrivõrgu häirete lahendamine on Elektrilevi jaoks kõrge prioriteediga,” kinnitas Andres Tõnissaar.