Tänu EASi otsusele anda Sõrve tuletorni uuendamiseks 111 629 eurot, saab Saaremaa endale esimese külastatava tuletorni.

Raha taotlenud MTÜ Sõrve Tuletorn juht Andro Roosileht ütles Saarte Häälele, et 99protsendilise lootusega peaks torn avatama tänavuseks 1. juuniks.

“Kõige põhilisemad tööd puudutavad torni turvaliseks muutmist,” selgitas Roosileht, mida veeteede ametilt rendile võetud torniga peale hakatakse. “Olemasolevatele redelitele lisatakse turvavõrgud ja turvavõrgu saab ka ülemine vaateplatvorm.”

Roosilehe sõnul on uuendusi veelgi, kuid need jätaks ta oma sõnul üllatuseks. Kõige tähtsam on tema kinnitusel see, et uhke maamärk jälle särama lööks.

Sääre tipus külastajatest puudust ei ole. Suvistel päevadel käib sealt läbi pidev inimvool ja paljud pärivad ka torni pääsemise kohta. Edaspidi avanebki võimalus 45 meetri kõrguselt vaadet nautida. Seda nii üle Sõrvemaa kui ka Läti randa.

Tuletorn oleks avatud 15. maist 15. septembrini. Muul ajal on torn avatud ettetellimisel. Torni pääs maksab 4 eurot täiskasvanule ning õpilastele ja pensionäridele poole vähem. Perepileti saab 10 euroga. Koos Sõrve külastuskeskuse külastamisega on pilet soodsam.