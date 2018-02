Suvefestival küsib vallalt toetust

Elamusfestivali I Land Sound korraldajad paluvad Saaremaa valda toetada neid 20 000 euroga.



Toetusraha eest on plaanis soetada helitehnikat, mis aitab kokku hoida kahe lava tehnika rendikulud ning mis jääks kohaliku kogukonna aastaringsesse kasutusse. Samuti tahetakse toetussummast katta vabatahtlike, festivalimeeskonna ja töötubadega seotud kulusid.

Möödunud suvel esmakordselt Orissaares Illiku laiul toimunud festivalil käis üle 2200 inimese. MTÜ I Land Sound juhatuse liige Paap Uspenski märgib vallale saadetud pöördumises, et külalised majutasid ennast üle kogu Saaremaa ja tarbisid mitme päeva jooksul kohalikke teenuseid. “Tunneme, et seda festivali võiks rahaliselt toetada ka Saaremaa vald, kui meie töö tulemusena võidab sellest kogu Saaremaa,” kirjutab Uspenski ja viitab, et festivali mullune eelarve oli ligikaudu 125 000 eurot, millest pea veerand jäi ringlusesse kodusaarele. Ürituse tänavune eelarve on 200 000 eurot.

Uspenski nendib, et festival näitas inimestele hoolivust keskkonnast ja üksteisest ning sama suunda on kavas jätkata. Festivalil on taaskasutatavad topsid, mida inimene saab pandiraha eest lunastada ja hiljem tagastada, selle tulemusena ei teki ühekordset prügi ja topsid lähevad pärast pesemist uuele ringile.

Festivali raames otsiti kokku palju katkisi või lihtsalt seisma jäänud jalgrattaid, mis pärast remonti said uuesti Orissaare peale veerema. Dekoratsioonidena kasutati kohalikust jäätmejaamast saadud peegleid ning puit- ja metallmaterjali, millest püstitati skulptuure ja ehitati lavasid.

Festivali raames tehti Illiku laiul ka palju heakorratöid ning Orissaarde tekkis mitmeid püsivaid tarbe- ja kujutava kunsti vorme. Lisaks kõigele sorteeriti kogu festivalil tekkinud prügi.