Nädalavahetus: agressiivne mees, peretüli ja purjus rattur

Sel nädalavahetusel sai politsei Saaremaal ühtekokku 10 väljakutset.

Kainenema paigutati üks mees, kes laupäeva päeval Kuressaare linna ühes külaliskorteris agressiivseks muutus. Tegemist oli 21-aastase mehega, kes koos kaaslastega 3. veeruaril kell 15.30 paiku renditud külaliskorteris naabrite rahu häirisid.

Üks ärevam teade tuli 3.veebruaril kella 18.15 paiku Salme kandist, kus vajati abi peretüli lahendamisel. Politseipatrull viis sündmuskohalt ära 45-aastase mehe. Juhtumi info edastatakse ka valla sotsiaalosakonnale.

Tähelepaneliku ja hooliva möödasõitja abil toimetati koju 52-aastane jalgrattur. 3. veebruari õhtul kella poole seitsme ajal teatati Kaarma kandist, et jalgrattur on koos rattaga tee ääres pikali. Selgus, et jalgrattur oli tugevas alkoholijoobes. Patrull viis mehe koju.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul on positiivne, et liiklusest ei pidanud kõrvaldama mitte ühtegi mootorsõiduki juhti