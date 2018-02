Eena paneb karudki tantsima

Elul on kombeks teha korrektiive seal, kus neid enim vaja. Samamoodi läks ka lapsest saati tantsupisikust nakatunud majandustudengiga, kelle elu tagasi rahvatantsu juurde tõi ja kelle juhendamisel tantsib nüüd rahvatantsu lugematu hulk jalapaare.





Eena Mark sündis Paides ja kasvas tulevase rahvatantsuõpetaja jaoks viljakal pinnal Kuusalu kandis, kus rahvatantsuga sai alustada juba algklassides. “Sealt kandist on tulnud ju näiteks Veljo Tormis ning palju erinevaid laule ja tantse. Koolis olid meil niisugused õpetajad, kes pidasid seda tähtsaks ning rahvatantsuga saime alustada juba algklassides,” räägib Eena.

Tantsupisiku sai ta oma sõnul õpetaja Tõnu Lindvetilt ning kuigi põhikoolis tuli tantsimisse väike paus, teadis ta keskkoolis tantsuga taas alustades, et proovib sisse saada Tallinna pedagoogikaülikooli koreograafia erialale.

“Vanem vend ütles, et sellega sa raha ei teeni, ja soovitas ikka mingi ameti selgeks õppida. Ütles, et rahvatants ei kao kuhugi, ja mina, tubli laps, kuulasin vanemate inimeste juttu. Teine soov oli minna Tartusse, aga kuna seal polnud toona võimalik mingit kultuurilist haridust saada, siis läksin majandusteaduskonda,” pajatab Eena.

Saab pidu! Vähemalt tantsupidu



Tartu ülikoolis kaubatundjaks ja kaubanduse organiseerijaks õppides otsustas Eena koos kursusekaaslaste kambaga proovida pääseda 1991. aasta tantsupeole.

Kui praegu on konkurents tohutult suur, siis toona ei olnud. “Oktoobris arutasime seda, jaanuaris oli ülevaatus ja suvel juba tantsupidu. Saime end kuidagi kirja pandud ja hakkasime proove tegema. See oli paras organiseerimine, aga eks me ju olimegi suured kaubanduse organiseerijad..,” muigab Eena, rääkides, kuidas ta oma elu esimesele tantsupeole pürgis…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.