HOBI: Jaanus Lüüding ja 13 tsiklit

Oma käega ülesvuntsitud 13 krossiratast kodumaja pööningul ei ole tavaline nähtus, aga just selline vaatepilt on oma külalistele ja sõpradele pakkuda Jaanus Lüüdingul.





“Huvilised saavad neid näha, külalised on ikka uudistanud ja võidusõitjad käivad ka aeg-ajalt vaatamas,” räägib Jaanus Lüüding. “Eks see on inimestele olnud ka üllatus, kui nad on seda rataste rida näinud, ja väga paljude suhtumine on muutunud positiivsemaks. Ma ei pea oluliseks, et rattad oleks varem ka krossi sõitnud või et neil oleks mingi ajalugu, kuigi ka vanade Eesti meistrite tsikleid on minu käest läbi käinud.”

Kuidas tal tekkis huvi just krossimootorrataste kogumise ja taastamise vastu, Lüüding öelda ei oska. “Eks see tekkis vanade romude kokkuostmise ja nende restaureerimise käigus, aga kindlasti oli oma osa sellel, et olen ise eluaeg krossi sõitnud,” tunnistab pea 30 aastat krossikaid ehitanud mees…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.