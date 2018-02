MAAILM: Miks me leiame loomadega ühise keele?

Kanaarilinnud puuris ja nurruvad kassid pehmel diivanil – inimeste suhetel loomadega on väga huvitav ja keeruline ajalugu, millest pajatab mõni aeg tagasi Saksamaal avatud suurejooneline näitus, kirjutab Taani ajaleht Jyllands-Posten.



Hiljaaegu tõdes üks Briti ajaleht, et viimastel aastatel on debatid loomade teemal miskipärast elavnenud ja seda lausa rahvusvahelisel tasandil. Üheks selle väite kinnituseks on nelja loomapsühholoogiale pühendatud mahuka raamatu ilmumine viimase paari aasta jooksul.

Neist ühe “Das Seelenleben des Tiere” (“Loomade hingeelu”) autor on tuntud saksa metsnik ja looduskirjanik Peter Wohlleben. Teine sarnane raamat on ilmunud inglise keeles ja selle pealkiri on “The Secret Life of Cows“ (“Lehmade salajane elu”). Ülejäänud kaks raamatut on samuti ingliskeelsed ja püüavad inimestele selgitada, mida loomad tegelikult tunnevad ja millest nad võivad mõelda.

Taani lehes Jyllands-Posten ilmunud artikli autor, ajakirjanik Michael Kuttner täheldab, et kui kõik need raamatud hoolikalt läbi lugeda, siis ei soovi te suure tõenäosusega enam kunagi hambaid mahlasesse grill-liha tükki suruda. Võib-olla need raamatud ongi just sel eesmärgil kirjutatud, et inimestest taimetoitlased teha? Samas pole aga loomadel endil midagi selle vastu, et vahetevahel üksteise lihaga maiustada, kirjutab Kuttner…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.