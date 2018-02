TRENNITEGIJAD: Mens sana in corpore sano* ehk Mida regulaarne liikumine meiega teeb

Sophia Stepanova: Leia ala, mis hingele pai teeb!

Fitnessientusiast Sophia Stepanova tunnistab, et trenni viis tema, nagu vist enamiku naisterahvaid, ebamugavustunne ja ebakindlus oma kehas, mida põhjustas liigne kehakaal. See pani ta internetist otsima võimalusi, kuidas kaalus alla võtta ja paremasse füüsilisse vormi jõuda.





Esialgu avastas neiu rühmatreeningud Inshape´i spordiklubis Aurigas ja hiljem FitLife´i spordiklubis Kuressaare Spordibaasides. “Rühmatreeningutest võtsin osa umbes aasta ning hiljem leidsin iseseisvalt tee spordiklubi Jõumees jõusaali Kudjapel, kus olen järjepidevalt käinud kaks aastat. Lisaks olen leidnud treeningute vürtsitamiseks võitluskunsti Tai poks, mida harjutan spordiklubis Team Moisar,” räägib ta.

Kuna liigne kehakaal on kimbutanud Sophiat kogu tema teadliku elu, siis ei olnud tal alustades ennast sundida raske. “Teadvustasin hetkeolukorda ja rahulolematust. Sisimas põles soov end muuta. Lõpuks kujuneb trennist ja tervislikust toitumisest elustiil,” kinnitab ta ja lisab, et aja jooksul on tal olnud nii tõuse kui ka mõõnu.

Uuel päeval uue hooga



Siis on ta leidnud lisamotivatsiooni enese arengust ja sarnaste eesmärkidega inimestega suhtlemisest. Kindlasti on üks olulisemaid faktoreid teadvustada, et järjepidevus on tulemuste alus ja mõni kehvem päev, kui toitumine läks “metsa” või ei jaksanud trenni minna, ei muuda tegelikult midagi. “Uuel päeval uue hooga!” rõhutab ta vajadust hoida optimistlikku joont.

Treeninguid alustades polnud Sophial õrna aimugi inimese füsioloogiast, toitumisest ega muust sellega seonduvast. “Kõik teadmised olen omandanud protsessi käigus, esialgu konsulteerisin toitumisnõustajaga ning hiljem olen täiendanud oma teadmisi raamatute, interneti ja teiste treenerite ja toitumisspetsialistide abiga,” räägib ta…

