Esimesed spaateenindajad teevad täna kutseeksami

Esimene Kuressaare ametikoolis töökohapõhises õppes spaateenindaja oskusi omandanud õpperühm sooritab täna kutseeksami. Õppijad hindavad töökohast õppevormi oma sõnul töö ja kooli tiheda seotuse tõttu.





“Praktilist poolt on väga palju. Koolis õpid ja kohe saad hakata töökohas seda tegema,” rääkis Liisi Oidemaa GOSPAst. “Hea on õpitut kinnistada. Algus on ikka raske, aga meie tööandja pani meid kohe kolleegide peal harjutama.”

“Väga tugeva põhja saab küll alla. Ma alustasin täitsa nullist ja nüüd võin öelda, et olen täitsa proff juba. Vabalt teen tunniseid massaaže,” lisas Rika Lindmaa Hedon spaast. “Mulle on öeldud, et kohe näha, et te olete vana massöör. Ma pole kunagi iitsatanud, et teate, olen ainult pool aastat massaaži teinud. Tagantjärele on veider mõeldagi, kuidas ma poolteist aastat tagasi mitte midagi ei osanud.”

Töökohapõhises õppes ollakse kolmandik õpiajast koolis ja kaks kolmandikku töökohas. Õppijal peab olema ettevõttega tööleping.

“Töötasin Saaremaal spaa-administraatorina. Mul oli pähe õpitud tekst, mida hoolitsuste kohta klientidele rääkida, aga ise ma hoolitsusi teha ei osanud,” lausus Lindmaa. “Kui kooli sain, töötasin täiskohaga administraatorina edasi ja vabadel aegadel, või kui letis vaiksem oli, harjutasin massaaže ja kehahoolitsusi. Poole õpingute aja pealt kolisin Pärnusse ja sain kohe sinna Hedon spaasse tööle, kus olen massöör ja kehahoolitseja.”

“Spaateenindaja eriala on hästi lai: me ei õpi ainult massaaži, meil on õppekavas ka pediküür, maniküür, lõõgastavad näohoolitsused, vahatamised, kulmude ja ripsmete värvimised, lihtsamad föönisoengud, punupatsid, juuste pesemine, tervislik toitumine,” rääkis Lindmaa. “Ka soome ja inglise keel, mis spaades töötajatele on väga oluline. Pead teadma, kuidas öelda kliendile soome või inglise keeles: “Palun keerake selili.”.”

Liisi Oidemaa lisas: “Ma sain teada, milliseid hoolitsusi mulle meeldib teha ja millele ma tahaksin edasi spetsialiseeruda. Mul on hea nüüd edasi minna ja koolitusi võtta pediküüris-maniküüris või õppida süvendatult massaaži.”

Spaateenindajad õppisid ametikoolis poolteist aastat. Eksam algab hommikul testi ja praktilise kehahoolitsusega ametikooli õppeklassis, sellele järgneb pärastlõunal spaahoolitsuse praktiline ülesanne Rüütli spaahotellis. Eksamit sooritab kümme õppijat ning selle viib läbi Eesti spaaliit, kes omistab kõigile eksami positiivselt sooritanutele 4. taseme spaateenindaja kutse.

Kuressaare ametikoolis õpib praegu ka 3. taseme hooldustöötaja töökohapõhine õpperühm. Töökohapõhise õppe arendamist Eestis finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest programmi PRÕM kaudu.

Taavi Tuisk