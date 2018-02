Kodufännid andsid Karli Allikule tiivad

Saarlastest fännid käisid võrkpallur Karli Allikul Saksamaal külas ja toetasid tema meeskonda Düren Power­volleys liigakohtumises Alpen Volleys´e vastu, mille võõrustajad kahjuks 2 : 3 kaotasid.

Karli Allikul käisid külas isa Riivo Allik, Mihkel Tarvis, Toomas Vara, Tanel Peeters, Andres Sall ja Margus Pundi. “Korra peab ju poja mängu kohapeal vaatamas käima, sõbrad on ka võrkpallifännid ja ikka vaatavad netist Karli mängu,” rääkis Riivo Allik.

“Emotsioonid on vägevad. Meeskond oli 0 : 2 taga, aga mehed tulid n-ö tuhast välja, 0 : 3 oleks olnud nutune. Poiss vedas mängu väga hästi. Kartsime, et äkki võtab tal põlve värisema, aga tundub, et andsime hoopis lisamotivatsiooni.”

Mängu alustas Karli Allik põhikoosseisus ja mängis kohtumise lõpuni. Ta panustas meeskonna kontosse 18 punkti ja sai ka kaotaja meeskonna MVP medali. Karli Allik ütles, et tunne oli super, sest saarlastest fännid andsid talle kõvasti lisaenergiat juurde.

“Tavaliselt on igal mängul saal enam-vähem täis, oma 1500 inimest on vähemalt,” rääkis Karli Allik. “Saarlased paistsid hästi silma, paljud Düreni fännid ja mängijad mainisid minulegi, et sinu kodukandi mehed olid väga emotsionaalsed väljaku kõrval ning andsid nii mõndagi mängijatele ja eriti mulle juurde.”

Karli Alliku sõnul tuleb talle keegi perekonnast kindlasti külla ka siis, kui play-off´id algavad. “Kindlasti ka minu tüdruksõber,” lisas ta.