Kuressaare ja Tallinna vahet lendas 1234 inimest

Kuressaare ja Kärdla lennuliini teenindava lennufirma Transaviabaltika esindaja Rene Must tõdes, et jaanuar oli ilmastikuolusid silmas pidades keeruline lennukuu. Seda, tõsi küll, pigem Kärdla liini silmas pidades. ”Kuressaare suunal ei jäänud meil ühtegi lendu ära, sest lennuväli on varustatud piloote abistava täppismaandumisseadmega ILS. Kärdla lendude osas seda muidugi öelda ei saa,” nentis Must.



Jaanuaris teenindas lennuettevõte Tallinna–Kuressaare–Tallinna liinil 54 lendu. Reisijaid oli 1234, mis tegi lennuki keskmiseks täitumuse protsendiks 60.

Tallinna–Kuressaare–Tallinna liinil on Musta sõnul talveperioodil iseloomulik, et esmaspäevast neljapäevani on reisijaid vähem. Reedel ja pühapäeval on vastavalt Tallinnast Kuressaarde ja Kuressaarest Tallinna suunduv lennuk enamasti 95protsendilise täitumusega.