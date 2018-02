President tunnustab nii tohtrit, põllumeest kui ka saarevahti

Eesti Vabariigi juubeliaastal tunnustab president teenetemärkidega mitut Saare maakonnaga seotud inimest.



“Algul arvasin, et minuga tehakse nalja,” kirjeldas oma esimesi emotsioone teenetemärgi saamisest kuuldes Abruka saarevaht Rein Lember. “Olen muidu üsna sorava jutuga, aga pärast tänahommikust (eilehommikust – toim) uudist hüppavad tunded mu sees ühest nurgast teise. Eks juurdlus selgita, kes oli see kurikael, kes mu kandidaadiks esitas.”

Lemberit tunnustatakse kui kohaliku elu edendajat Abrukal. Saarevahiks olemise kõrval veab ta priitahtlike päästjate tegevust ja peab Abrukal turismitalu.

Presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi saav Lember tõdeb, et kuigi ta on viimased paar aastakümmet Abrukal elanud, on ta siiski linnavurle.

“Kunagi viis elutee mu ema Abrukalt Saaremaale ning mina sündisin-kasvasin Kuressaares,” tähendas Lember.

Linnale eelistab mees aga Abrukat. “Abrukal läheb elu aina ilusamaks – sel aastal peaksime saama 4G-interneti,” märkis Lember.

21. veebruariks kavatseb Rein Lember sõita Narva, et teenetemärk presidendilt Tartu ülikooli Narva kolledžis toimuval tseremoonial isiklikult vastu võtta. “Kui just suureks tormiks ei lähe, nii et meri on püsti ees,” lausus ta. “Riiklikke autasusid ju nii palju ja nii tihti ka ei anta, et võiks valida, millise võtad ja millest keeldud. Kui oled juba kord arvatud sellise au osaliseks, siis oleks isekas mitte kohale minna.”

Seda, millal ta viimati Narvas käis, Lember ei mäletagi. “Olen sealt vahel harva läbi sõitnud, aga ju nüüd on põhjust pisut pikem peatus teha ja linnaga tutvuda.”

“Töökaaslastega just naersime, et ega olegi viimasel ajal olnud põhjust Narvas käia, viimati sai käidud üheksakümnendate keskel,” ütles Muhu vallavanem Raido Liitmäe, kes võtab piirilinnas vastu Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Liitmäe jaoks ei ole teenetemärk tunnustus ainuüksi temale, vaid näitab, et muhulased ajavad üheskoos õiget asja. “Muhus on viimastel aastatel toimunud stabiilne areng, meie inimesed on olnud aktiivsed oma arvamust avaldama ning saar on tänu sellele pildil,” rääkis vallavanem.

Kuressaare haiglas töötavale doktor Ojar Eerikule andsid presidendi tunnustuse saamisest teada kolleegid. Kes ta selleks aga esitas, pole Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgi pälvinud tohtril aimugi.

“Kui niimoodi on otsustatud, siis suur tänu!” leidis arstiteadlane, onkoloog ja erakorralise meditsiini arst Ojar Eerik, keda tänatakse aumärgiga kui meditsiiniedendajat ja aktiivset ühiskondliku elu elavdajat Saaremaal.

“Rahulikult oma tööd tehes sa mingitele teenetemärkidele ei mõtle,” lausus dr Erik. “Kui riiklik tunnustus aga ootamatult tuleb, vajab see veidi mõtisklemist ja kuulamist, mis teised kõrval ütlevad – siis ehk tuleb selle tähtsusest ja tähendusest ka endal mingi arusaamine.”

Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvivad Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine ja Kõljala Põllumajanduse OÜ juht Tõnu Post.

Ülo Kivine on panustanud piimatootmise jätkusuutliku arengu tagamisse enam kui 25 aastat. Tema eestvedamisel on toimunud oluline areng kodumaise toorpiima väärindamisel, mis on muutnud mitmekesisemaks nii piimatoodete valiku kui ka võimaldanud siseneda uutele eksporditurgudele. Kivise juhtimisel alustati ka saartel toodetud mahepiima väärindamist. Ülo Kivine on Eesti piimaliidu juhatuse liige, Eesti toiduainetööstuse liidu juhtkogu liige, kuulub EPKK töötleva tööstuse grupi juhatusse ning on Saaremaa ettevõtjate liidu juhatuse liige.

Oma ettevõtet Kõljala Põllumajanduse OÜ juhtiv Post on Eesti põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu aseesimees, Saaremaa piimatootjate ühistu nõukogu esimees, Eesti tõuloomakasvatajate aretusühistu nõukogu liige.

Valgetähe IV klassi teenetemärgiga tunnustatakse ka näitlejat ja lavastajat Peeter Tammearu, kes on töötanud Ugala teatris ja Tallinna Linnateatris, alates 2014. aastast on aga näitleja ja lavastajana tegutsenud Kuressaare Linnateatris.

Kotkaristi hõberisti saab presidendilt aga politsei- ja piirivalveameti Kuressaare jaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi. Juhandit tänatakse selle eest, et ta on andnud suure isikliku panuse Saare maakonnas turvalise elukeskkonna ja ennetustöö arengusse. Tema vedamisel on maakonnas käivitatud mitmeid projekte, leidmaks koostöös kohalike elanikega lahendusi kogukondlikku turvalisust puudutavatele murekohtadele. Politseitöö väliselt on Juhandi aastaid olnud Orissaare gümnaasiumi riigikaitse kursuse lektor ja ohvriempaatia kursuse lektor.

Teenetemärkide kavaleride seas on teisigi inimesi, kel seos Saaremaa ja saarlastega. Näiteks pälvib Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi Suurbritannia kodanik Malcolm Irving Wilson – Eesti autospordi toetaja, kes on aidanud rallimaailma tähtede hulka viia nii Markko Märtini kui ka saarlase Ott Tänaku.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel annab president Kersti Kaljulaid riigi teenetemärgid kokku 166 inimesele.