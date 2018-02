Saaremaa tegi suure sammu põhiturniiri võitmiseks

Pühapäeval Pärnusse sõitnud sadakonna fänni toetusel alistas Saaremaa Võrkpalliklubi liidrite duellis võõrustajad 3 : 1, millega tõusti taas liidripositsioonile ja tehti suur samm Balti liiga põhiturniiri võidu poole.



“Meie stabiilsus oli täna parem,” märkis meeskonna peatreener Urmas Tali. “Robert Juhnevics tegi Pärnu poolel küll väga hea mängu ja tagus seal üksinda, aga teistega saime enam-vähem hakkama.”

Tali hinnangul mängis Saaremaa võistkondlikumalt. Omaette klassist oli Tomaš Halanda, kes võttis enda peale rohkem rünnakukoormust, meeskonda alt ei vedanud ja täitis liidrirolli korralikult.

Pärnu Võrkpalliklubi saarlasest sidemängija Markkus Keel ütles, et Saaremaa mehed lõid head servi ja sellega jäädi surve alla. “Meie neile sellist survet vastu ei panna suutnud,” tõdes ta. “Nad said täna ajada hästi palju palle meie vastu ja see õnnestus kogu aeg. Eks see oli tingitud ka nende heast vastuvõtust.”

Saaremaa võitis esimese geimi 25 : 22, kuid kaotas teise 21 : 25. Kaks järgmist kuulusid taas saarlastele 25 : 17 ja 25 : 21. Markkus Keel ütles, et kolmandast geimist läks raskeks. “Hakkasime võrgust kaugele jääma, ründajatel läks keerulisemaks ning nad pidid kahese bloki vastu lööma,” märkis sidemängija. “Nii see hakkas vaikselt kripeldama ja kripeldama. Lõpuks võeti jõuga ära, nad olid meist täna tehnilisemad.”

Urmas Tali ütles, et finaalturniirist on siiski veel vara mõelda. “Me tegeleme igapäevaselt treeningprotsessiga ja mängudeks valmistumisega, püüame ennast segavatest faktoritest eemal hoida,” lausus ta. “Meil on mängida veel tugevate vastastega ja peame minema iga mäng järjest paremaks. Las klubi tegeleb selliste probleemidega.”

Saaremaa resultatiivsemad olid Tomaš Halanda 19 ja Siim Põlluäär 12 punktiga. Pärnu poolel jäi Kevin Saare arvele 5 punkti.

Taas kord turniiritabeli esikoha hõivanud Saaremaa Võrkpalliklubi on 20 mängust kogunud 53 punkti. Pärnu Võrkpalliklubi langes samade punktide juures teiseks. Eesti võistkondade kolmikvõimu kindlustanud Bigbank Tartu on 45 punktiga kolmas.