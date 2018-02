Saarlased saavad vaid murdosa riigi töökohtadest

1000 riigipalgalisest töökohast, mis riik plaanib pealinnast välja viia, on Saaremaale tulemas vaevalt kümmekond ehk üks protsent, kirjutas Ärileht.



“Kahjuks on ministeeriumide üleselt tulnud kokku ettepanekuid ainult 10 töökoha viimiseks Saaremaale. Teie poolt pakutud eesmärk 40 töökohta Saaremaale on pikemas perspektiivis saavutatav, kuid nõuab koostööd ja kokkuleppeid teiste ministeeriumidega. Tegeleme töökohtade väljaviimise teemaga edasi ning püüame leida täiendavaid võimalusi (nt täiendav keskkontorite pealinnast väljaviimise kaalumine),” kirjutas riigihalduse minister Jaak Aab vastuseks Saare vallavanema Madis Kallase pöördumisele.

Aab lubas Kallase mure edastada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, veeteede ametile ja keskkonnaministeeriumile. “Samas loodame koostööle Saaremaa vallaga, kui leiame lahendused rohkemate töökohtade toomiseks Saaremaale,” märkis minister.

Kallas kirjutas varem Aabile, et Saaremaal on viimastel aastatel riigiametitest inimesi kõvasti koondatud. Lisaks on Tallinna üle viidud PPA merevalvekeskus ja kaotatud riigiarhiivi Kuressaare osakond. “Unustada ei tohiks sedagi, et seoses Sõmera erihooldekodu sulgemisega kaotab Saaremaal töö veel üle saja inimese,” märkis vallavanem.

Kallase ettepanek oli, et saarele võiks tuua mingi suurema ameti väiksema üksuse. Näiteks osa veeteede ametist, mis praegu asub Koplis ja Lasnamäel. Hästi sobiksid Saaremaale ka keskkonna ja geoinfoga seonduvad töökohad.