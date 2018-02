Saja-aastane Andrei Lempu võõrustas enam kui kuutkümmet sünnipäevalist

Laupäeva keskpäeval kõlisesid Pärsama kultuurimajas šampanjapokaalid. Andrei Lempu, kellel pühapäeval täitus sajas aastaring, võõrustas enam kui 60 sünnipäevalist. Auväärset juubilari olid õnnitlema tulnud tema sugulased kõikjalt üle Eestimaa.





Mätja-Tareste külaseltsi esindaja Kati Haamer tõi peokõnes esile juubilari vitaalsuse, huumorimeele ja heatahtlik-sõbraliku ellusuhtumise.

Külaseltsi juhatuse liikme Inga Põlluääre hinnangul on Pärsama kandil imeline võime, mis annab sealsetele inimestele elujõu ja pikaealisuse. Seltsi liikmed on võtnud eesmärgiks istutada külaplatsile auväärsete eakate inimeste tunnustamiseks kolm tamme. Üks neist pannakse kasvama Antsu (nii külarahvas juubilari kutsub), teine temast viis kuud noorema Rosalie Nulli ja kolmas apostlik-õigeusu kiriku ülempreestri Innokenti Hieti (91) auks.

“Kavatseme nende inimeste auks ka nimelised pingid teha. Nad on väga tublid, kes meile kõigile eeskujuks,” sõnas Kati Haamer.

Juubilaril endal jätkus häid sõnu kõigi õnnitlejate jaoks.

Pärsama kultuurimaja kõrvale endisesse vallamajja endale 55 aastat tagasi kodu rajanud Andrei tundis rõõmu sellestki, et on saanud omal ajal ehitusmehena ka kultuurimaja remontida. “Ma olin üks nendest, kes sellele majale uue katuse tegi,” tuletas juubilar ammumöödunud aega meelde. Vaevalt oskas tollane ehitaja arvata, et sellesama katuse all saab ta aastal 2018 tähistada oma sajandat sünnipäeva.

Juubilari pojad Tõnu ja Toivo on isa üle uhked, öeldes, et vaatamata kõrgele eale saab seitsmelapselises peres üleskasvanud mees praegu kenasti hakkama.

Pojad käivad iga päev isal külas, aga mingeid pretensioone pole nad elus palju näinud ja üleelanud papalt kuulnud.

“Olen palju tööd teinud, iga töö on ka rõõmu pakkunud,” hindas juubilar elus tehtut.

Andrei töömehetee algas kodutalus. Saarlane oli veel üsna poisikeseohtu, kui võttis ette teekonna Mulgimaale, et seal oma visadus ja oskused talusulasena proovile panna. Teises maailmasõjas Saksa poole peal sõdinud noormees elas üle katsumused Karjala vangilaagris, kus tuli taluda nälga ja külma üle kahe ja poole aasta.

Maailmasündmuste vastu tunneb eakas mees jätkuvalt huvi. Raadiot kuulab ta nii öösel kui ka päeval. Sünnipäevalistele andis ta teada, et on Peetrusega lepingu sõlminud. “Ütlesin Peetrusele, et tahan nii oma kui ka Eesti Vabariigi juubeli ära näha. Elul pole viga midagi, ainult jalad natuke valutavad.”

Meeleolu lisasid juubelipeole muusikud Risto ja Renat Ränk. Tantsupõrandale juubilar ei kippunud, pillimehi kiitis aga küll.

Pühapäeval käisid Andrei Lemput, kes on noorkotkana kohtunud omal ajal Elva laagris ka president Pätsi ja kindral Laidoneriga, õnnitlemas Kaitseliidu Saaremaa maleva noorkotkad ja kodutütred.