Sportlased valisid parimaks võistluseks kolme päeva jooksu

Portaali Marathon100.com korraldatud küsitluses valisid sportlased 2017. aasta parimaks keskmiseks jooksuvõistluseks Saaremaa 44. kolme päeva jooksu. 2016. aastal saadi teine koht.





“Väga raske on midagi korraldada, kui teised sinu askeldamisi hindavad,” märkis jooksu üks peakorraldajaid Tõnu Vaher. “Parem sellele mitte mõelda. See tekitab tegelikult pingeid, sest taset ei tohi mingil juhul enam alla lasta. Päris suur üllatus see tunnustus siiski ei olnud, sest kohta viie hulgas julgesime ikka loota.”

Marathon100 veebileht selgitas parimad võistlused välja mullu jooksjate antud tagasiside alusel. Jooksjad hindavad 10 punkti skaalas nii võistlust tervikuna kui ka selle erinevaid korralduslikke külgi – stardi-finišikorraldust, rada ja selle märgistust, joogipunktide tegevust, auhindu-medaleid.

Jooksjate antud tagasiside alusel järjestati kõik võistlused väikeste (kuni 249 osalejat), keskmise suurusega (250–999 osalejat) ja suurte jooksuvõistluste kategoorias. Lisaks selgitati välja parimad uued jooksuvõistlused.

Keskmise suurusega võistluste grupis pälvis Eesti parima jooksuvõistluse tiitli Saaremaa kolme päeva jooks. Selles kategoorias pälvisid tunnustuse ka Eesti maastiku maraton (Estonian ACE Adventure Team) ja Tartu Parkmetsa jooks (MTÜ Treenitus).

Tõnu Vaher ütles, et kindlasti ei ole korraldamisega jõutud veel maksimumini ja parandamise ruumi jagub. “Meil on kohti, kus saame juurde panna,” lausus ta.

“Kindlasti on selline koht joogipunktid, kus joogi kõrval pakutakse jooksjatele soovi korral ka rosinaid, meil sellist võimalust ei ole seni olnud. Samas on joogipunktidesse vaja ka rohkem laudasid. Eks teisteski lõikudes on parandamisvõimalusi. Mulle endale meeldisid väga viimasel jooksul teisel ja kolmandal päeval jooksjate jooksusamme tantsurütmi suunanud pillimehed. Arvestame jooksjatelt saadud tagasisidega.”

Kokku anti parimate jooksuvõistluste selgitamisel Marathon100 veebilehel 2017. a jooksul 2497 hinnangut.