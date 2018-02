Voolukatkestus tõi suure segaduse ja tööseisaku

Läinud neljapäeval Saaremaad tabanud elektrikatkestuste laviin suutis tekitada sedavõrd suuri kahjusid, et Saaremaa Piimatööstus suutis oma tehase käivitada alles laupäeva hilistel tundidel ja seda laenuks saadud seadmetega.

Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimehe Ülo Kivise sõnul on neil terve eelmise nädala lõpp kulunud katkestuse tekitatud jama likvideerimisele. ”Olen 25 aastat piimanduses töötanud ja mul ei ole kunagi varem nii äkilist ja keerulist situatsiooni tekkinud,” tõdes Kivine.

Teised tööstused tulid appi



Pikem elektrikatkestus neljapäeval sattus tema sõnul väga kehvale ajale, mil juustutootmine oli täies hoos. ”See sattus tootmistsükli faasi, kus põhitootmisseadmed juustukatlad olid just seisus, kus juustutera oli kuivatatud ja pidime hakkame seda pumpama,” kirjeldas tööstuse juht. Kuna voolu ühtäkki enam ei olnud, siis seda teha ei saanud. ”Nii hangus kahe katla toodang torudesse ja oli tegemist, et saaksime süsteemid taas töökorda,” nentis Kivine.

See õnnestus viimaks ööl vastu reedet, kuid reede hommikul selgus tagatipuks, et katkestuse tagajärjel ei käivitu enam põhipastöörimisseade. ”Ja siis seisime põhimõtteliselt kaks päeva kuni laupäeva õhtuni, aga seisak piimanduses tähendab, et tooraine, mis koguneb, tuleb kiiresti ära vedada,” kõneles tööstuse juht. Kogu kupatus sattus omadega aga nädalavahetusele, seega oli hoopis rohkem tegemist, et lahendus leida.

Siinjuures avaldas Kivine tänu kogu Eesti piimandussektorile ja tööstustele, et nood saarlastele appi tulid. ”Täpselt analoogset seadet teist ei ole, aga lõpuks õnnestus taolisi seadmeid saada siia kolm,” märkis ta. Tänu neile sai tööstus tööd jätkata.

”Suur tunnustus meie tehnikajuhile Erkkile, tootmisjuht Andrusele ja kõigile meie inimestele, kes oli kõik need päevad ja ööd asjaga tegelemas,” ütles Kivine. Tänu suurele jõupingutusele said nad normaalse tööolukorra taastatud laupäeva õhtuks.

Kahjude kokkulöömisega tööstus alles tegeleb, kuid Ülo Kivise sõnul ulatuvad need kindlasti kümnetesse tuhandetesse eurodesse. ”Õnneks ei pidanud me piima maha valama, aga ütlen ausalt – olime lähedal situatsioonile, et kas on mõtet autot farmi piima järele saata, kui meil ei ole selle piimaga midagi edasi teha,” tunnistas Kivine, kelle sõnul oli laupäev väga ärev.

Kahjude hulka peab lisaks sellele, et tootmisseade rikki läks, kandma kaks katlatäit juustu, mis tuli utiliseerida. Samuti lisandus hulk erinevaid kulusid, lisatöötunde, -sõidukilomeetreid. Rääkimata sellest, et saamata jäänud tulu on samuti kulu.

”Elektrileviga on meil jutuajamine veel ees,” kinnitas Kivine kahjunõudest kõneldes. Samas möönis ta, et Elektrilevi oli läinud nädalal ka ise katkestuste ja nende tagajärgede tõttu äärmiselt mures ning suhtlus nendega oli seetõttu tihe ja kiire.

Tootmisplaanid segamini



Mandritööstustelt laenuks saadud seadmetega tuleb Saaremaa Piimatööstusel tootmist jätkata aga veel mõnda aega. ”Oma seadet ei ole me tööle saanud, oleme esitanud tellimuse, aga paraku on sellistel seadmetel tellimisaeg küllaltki pikk,” tunnistas Kivine.

Piimatööstuse külje all tegutsev Saaremaa DeliFood oli eilse seisuga oma kahjunõude Elektrilevile juba esitanud, sest nemadki ei jäänud riketest seegi kord puutumata. ”Eelmise neljapäeva elektrikatkestused lõid meie tootmisplaanid korralikult segamini,” tõdes tööstuse tootmisjuht Marko Mägi. Plaanitud toodetest said nad toota ettenähtust alla poole ja nn ärajäänud tooted tuli lükata järgmistele päevadele. ”Kahju ettevõttele ebakvaliteetse toote ja riknenud tooraine osas oli veidi üle 2000 euro,” tähendas Mägi.

Eilse seisuga oli Elektrilevile eelmise nädala katkestuste tõttu esitatud neli kahjunõuet. Ettevõtte kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik ütles, et kaks neist olid eraisikutelt ja kaks ettevõtetelt. Kui suurtest summadest jutt, ta aga avaldada ei saanud. ”Kahjunõuete sisu, sealhulgas rahaline suurus, on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avalikustamisele kolmandatele osapooltele,” sõnas Liik.

Lihatööstuse juht: ”Iga päev on mingi jama!”



Katkestusteta ei möödunud Saaremaal ka eilne päev. Saaremaa Lihatööstusest kadus elekter eile kella 14 paiku päeval ja naasis alles enam kui tund hiljem.

Tööstuse juhi Kristjan Leedo sõnul juhtus see kõige kiiremal tootmisajal ja normaalseks ei saa sellist olukorda juba ammu enam pidada. ”Kogu tootmisprotsess oli kõvasti häiritud, inimesed tööd teha ei saanud ja toodangust läheb üksjagu raisku. Kogus on alles arvutamisel, aga tonne ja tonne kindlasti,” oli Leedo häiritud.

Kahjunõude esitab Elektrilevile kindlasti ka lihatööstus. ”Kaua sa suudad kannatada,” märkis Leedo ”Probleem on jaanuaris eriti terav olnud ja tundub, et läheb aina hullemaks, iga päev on mingi jama!”

Lihatööstuse juhi sõnul häirib asja juures tööstusi tugevalt ka tõsiasi, et nemad maksavad võrgutasusid aastas kokku vähemalt üle miljoni euro. Vastutasuks saavad aga järjekordseid katkestusi, rikkeid ja lisakulutusi.

Kas eilne ootamatu katkestus tööstuses ka mõne seadme rikkus, Kristjan Leedo veel ei teadnud. ”Vool tuli tagasi küll, aga see ei tähenda, et saame kohe tootma hakata. Siin läheb veel tunde enne, kui kõik seadmed ja programmid on taas üle käidud,” selgitas ta. ”Ja see tähendab, et tänane tootmispäev jääb poolikuks.” Seda enam, et osa sellest toodangust, mida tehti enne katkestust, tuleb samuti minema visata, kuna töö jäi ju voolu kadudes pooleli ning toodang seega samuti.

Saarte Häälele teadaolevalt oli eile pärastlõunal sunnitud katkestuse tõttu uksed külastajatele sulgema ka Bauhofi kauplus.

Elektrilevi juhtivspetsialist Virgo Vaabel tõdes, et esmaspäeval kell 14.23 lülitus tõepoolest välja Sikassaare alajaamaga ühenduv liin ning see puudutas 91 klienti. Kella 16.30 paiku oli piirkonnas vooluta veel 52 klienti. Täpset rikkekohta Vaabeli sõnul aga alles otsiti.