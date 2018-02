Edu messil jättis paadimeistri laovaruta

Läinud nädalal Düsseldorfis lõppenud paadimess osutus Saaremaa paadiehitajate jaoks edukaimaks. Seni tehtud töö on hakanud ära tasuma ning nõnda tuldigi messile saarlaste toodangut ostma, mitte enam sellega vaid tutvuma.





Tornimäel alumiiniumpaate ehitava Alunaudi tegevjuht Mark Muru tõdes, et seekordne mess ületas kõik ootused. Ta märkis, et tegelikult hakati messiks kohtumisi kokku leppima juba sügisel. “Meie kevadel Saksa Punasele Ristile tarnitud paat (A7RIB) õnnestus hästi ja loomulikult hakkas seal heast paadist sõna levima,” tähendas ta.

Suve jooksul käisid paati seal vaatamas ja proovisõitu tegemas mitmed päästeorganisatsioonid ja jõustruktuurid. “Nad kõik soovisidki erinevate võimalike lahenduste kohta otse vestluse käigus uurida ja kaks organisatsiooni olid messi ajaks juba põhimõttelise otsuse sarnase paadi soetamiseks langetanud,” tunnistas Muru.

Üks paat kahele perele



Nõnda lihvis Alunaut seal lihtsalt paadi ülesehituse nende soovide kohaseks, et saaks lõpliku hinna paika ja võiks tehinguga alustada. Teistega tuleb veel vaeva näha ja neile sobilik variant joonestuslaual valmis saada.

Huvipaatide turule loodud nn AC-paadiseeria oli Alunaudil Düsseldorfis väljas täies mahus. Plaan oli Muru sõnul väiksed paadid kohe realiseerida ning mudeliuuenduse läbinud AC-16 ja mõlemad AC-18 mudelid tagasi tuua, et nendega siin messituuri jätkata. “Läks aga nii, et tagasi saime tuua vaid mõlemad kaheksateistjalased tootenäidised ning AC-16 osteti ikkagi otse stendist ära hoolimata meie puiklemisest,” rääkis paadiehitaja. “See oli muidugi selles mõttes delikaatne situatsioon, et müümata ei tahtnud jätta, aga müüa ka nagu ei saanud.”

Samas tuli tehing Muru sõnul ikkagi teha ning nüüd seistakse seega silmitsi mõningase murega. “Kuna nende paatide osas meil hetkel laoseisu pole, siis võib see paat ka Helsingis ja Tallinnas esitlemata jääda,” märkis Muru. Lisapaate ei jõua selleks ajaks lihtsalt valmis.

Laoseis puudub aga seetõttu, et eelmine aasta läks Alunaudil lõpuni välja tootmises kerge ülekoormuse all ning täiendava laovaru tootmist tellitud paatide vahele sokutada ei õnnestunud.

Tavaliselt on alates mainitud paadist messimüügid olnud tellimuspõhised. Ehk siis kokkulepe sõlmitakse ja käsiraha vahetab omanikku, aga Alunaut ehitab soovitud varustuses paadi siin Saaremaal valmis ning saadab edasimüüja kaudu omanikule. “Väiksemate paatidega läks aga nii, et suures müügihoos müüsime ühe ja sama eksponaadi kogemata kahele erinevale ostjale maha,” rääkis Muru. “Edasimüüja ühele perele ja mina teisele perele.”

Seega ei jäänudki Alunaudil muud üle kui kibekiiresti Saaremaalt veel enne messi lõppu üks paadivirn Düsseldorfi juurde organiseerida.

Soove laekub senimaani

“See jäi küll kahjuks logistika takerdumise tõttu pisut hiljaks, aga edasimüüja toimetas soovijatele siiski päev pärast messi lõppu saabunud alused koju kätte.” Kokku loeti müügitulemuseks messi peale kolm tarnet otse messistendist ja neli paati läksid veel edasimüüja salongi omanikku ootama.

Tavapäraselt on messidelt Mark Muru sõnul saadud ka sadakond pakkumise soovijat erinevatest riikidest ja erinevate paatide peale. “Ka märksa suuremate ja kallimate peale, kui messil näha oli,” märkis ta. Kui palju sellest tööst tehinguteni jõuab, ei osanud ta öelda. Veel selle nädala algulgi laekus pakkumiste soove. Suve lõpuks peaks saama tulemusele joone alla tõmmata.

Ettevõtluse Arendamise SA andmeil oligi Düsseldorfis lõppenud paadimess meie ettevõtete jaoks edukaim. Ühisstendil osales kokku kümme ettevõtet, kes kõik tegelesid lisaks oma toodete ja teenuste müügile ka Eesti kui reisisihi ja kiirelt areneva meretööstusega riigi tutvustamisega. Nasval tegutsev Saare Yachts on nt tellimustega kindlustatud kuni 2019. aasta kevadeni. Kuressaares registreeritud Eysysla Yard jäi aga silma oma isikupäraste tööpaatidega.

Kahtlased kopeerijad



Düsseldorfi messil tabas Alunaudi juht Mark Muru teolt mingit slaavi keelt kõnelevad kummaliselt käitunud mehed, kes üritasid korduvalt nende toodangut pisidetailideni salaja üles pildistada.

Kui saarlane neid märkas ja neile läheneda üritas, lasid nood jalga. Ent tulid tagasi ja jätkasid oma tegevust, kui Muru oli eemaldunud. Tuli välja, et mehed üritasidki võimalikult palju infot talletada, kuidas Saaremaal valminud paatide inseneeriapool täpsemalt välja näeb ja toimib. Et Muru postitas foto kopeerijatest sotsiaalvõrgustikku Facebook, on talle seal ka vihjatud, mis meestega võis tegemist olla.