Incap kutsub tutvuma

Kuressaares tegutsev Incap on otsustanud avada uksed noortele inseneeriahuvilistele.



Elektroonikatehase külastusega soovib ettevõte äratada noortes huvi inseneritöö vastu, et Saaremaast saaks kasvulava uuele tipp­inseneride põlvkonnale. “Selleks kutsume kohalikke lasteaiarühmasid ja koolinoori külla, et tutvustada, kuidas töö suurtööstuses välja näeb ja milliseid võimalusi tipptehnoloogia Saaremaal pakub,” selgitas Incapi juht Otto Pukk.

Pukk märkis, et uued tehnoloogilised lahendused ootavad järjest enam nutikaid päid ja töökäsi. “Tahame lisaks tööstusettevõtetele üha enam ka iduettevõtetega koostööd teha ja nende hulljulgeid ideid ellu viia, sest näeme juba praegu, kui paljud säravad mõtted Eestist laia maailma rändavad,” tõi Pukk näiteks nii Starshipi pakiroboteid kui Cleveroni nutikat pakiautomaadi süsteemi.

Juba täna on Incapi tegemistesse aktiivselt kaasatud näiteks nii Tallinna tehnikaülikooli kui ka Kuressaare ametikooli noori. Külastuspäevast ja tehase ekskursioonist huvitatud haridusasutustel palutakse ettevõttega ühendust võtta: tiiu.varkraud@incapcorp.com.