JUHTKIRI: Teenuste keskus

Saaremaa vallas viimasena valiti lõpuks juhataja ka Leisi teenuskeskusele. Nüüd, mil juhid paigas, on aeg, et keskused vallakodanike heaks tööle ja toimima hakkaksid.

Peaks ju teenuskeskus olema esimene koht, kuhu inimene saab oma murega pöörduda. Kus lahendust pakutakse või vähemasti asjaajamisel abi või nõu antakse. Olgu siis küsimus selles, kes lükkab lahti lumme tuisanud tee, kui sageli külastab haiget eakat sugulast sotsiaaltöötaja või kuidas täita taotlusi-avaldusi.

Tõepoolest, kõiki inimeste muresid keskuse töötajad ehk ise lahendada ei suuda, küll aga saavad nad olla omamoodi vahelüli suhtlemisel “suure vallaga”. On ju meie seas neid, kes arvuti teel oma asju ajada ei saa, Kuressaare vahet sõita samuti mitte.

Linnast kümnete kilomeetrite kaugusel elava inimese jaoks on oluline, et vajalikke teenuseid pakutaks kohapeal, mitte paljude kilomeetrite kaugusel. Et teenuskeskus poleks teenuskeskus ainult nime poolest.