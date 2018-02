Lisaks vallavanem Madis Kallase vanematele töötavad Saaremaas vallas sellest kuust ka tema abikaasa ja vend.



Vallavanema isa Raivo Kallas oli Salme põhikooli direktor ja ema Kai Kallas Kihelkonna kooli direktor juba ühinevate omavalitsuste ajal, st enne kui nendest haridusasutustest said Saaremaa valla hallatavad asutused.

Ehitusinsener Mehis Kallas ja üldplaneeringuspetsialist Marita Kallas kandideerisid tööle avalikul konkursil. Konkursikomisjoni esimees, abivallavanem Mart Mäeker toonitas, et tegu on oma ala väga tugevate spetsialistidega. “Mõlema konkursi puhul oli komisjoni otsus üksmeelne, sest nad olidki kõige paremad kandidaadid,” selgitas Mäeker ja lisas, et teenistuskoht vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas eeldab erialast töökogemust ja vastavat haridust.

Ehitusinseneri ja üldplaneeringuspetsialisti otsene ülemus on osakonna juhataja, kes allub omakorda abivallavanemale.

“Mina usaldan oma meeskonda ja ei kontrolli ega mõjuta töötajate värbamist, kui see otsus tehakse valdkonna eest vastutaja poolt. Ka ei tööta ei minu vend ega abikaasa minu otsealluvuses, mis oleks avaliku teenistuse seaduse mõttes keelatud,” kommenteeris Madis Kallas.