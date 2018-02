Rallimeestel uus võistkond ja värske logo

Hiljuti loodud Saaremaa autosportlaste võistkond Thule Motorsport sai endale nüüd ka logo ja esimene võistlus uutes värvides sõidetakse juba nädalavahetusel Lätis Sarma rallil.

Thule Motorsport on jätkuvalt rahvaralli ja rahvasprindi korraldamisega tegeleva MTÜ Saaremaa Tehnikaspordi Klubi võistkonna esindusnimi. “Uue nime valisime erinevate variantide hulgast, aga Thule Motorsport tundus hästi neutraalne ja Saaremaa puhul natuke ka tähenduslik, sest seda Ultima Thulet meil siin otsitakse,” rääkis klubi üks eestvedajaid Avo Reimal.

Logo autor on disainiagentuur HAUG Creative. “Eks me hakkame seda siin järjest juurutama,” märkis Reimal. “See on meile endalegi veel väga värske ja uus, teisipäeva hommikul saime alles kätte.”

Esimest korda võisteldi uue nime all jaanuari keskel Lätis sõidetud Aluksne rallil, kus saadi võistkondlik kolmas koht. Eeloleval laupäeval lähevad Lätis Sarma ralli starti Rasmus Uustulnd, Timmu Kõrge ja Lembit Soe.

“Aasta jooksul tahame sportlasi ja rahvaralli sõitjaid juurde tuua,” rääkis Avo Reimal. “Tahame pakkuda võistlemise võimalusi väga erineva tasemega meestele ja naistele, kellele meeldib ralli ja ralli sõitmine.”