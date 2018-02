Saaremaa esilinastusele tuleb kogu klass

Filmi “Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused” 12. veebruaril Kuressaares toimuvale Eesti esilinastusele sõidab mandrilt terve bussitäis asjaosalisi, et sündmust koos filmis osalenute ja abilistega tähistada.





Kohale on lubanud tulla kõik peaosatäitjad, režissöör René Vilbre, tootjafirma Taska Film esindajad, nende seas Kris Taska ja produtsent Evelin Penttilä, samuti teisi näitlejaid ja ka massistseenides osalenud saarlasi. Kutsutud on paljud filmi valmimisele kaasaaidanud inimesed, ajakirjanikud ja blogijad. Kinnisele esilinastusele pääseb üksnes kutsetega.

Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Margit Kõrvits ütles, et kuigi üks filmi esilinastustest on Tallinnas, on väga meeldiv, et õige esilinastus toimub ikkagi Saaremaal, filmi tegevuspaigas. “Saaremaa jaoks on see väga suur sündmus ja selliseid esilinastusi võiks meil rohkemgi olla,” lausus Kõrvits, pidades silmas, et Saaremaal võiks hoopis sagedamini filme teha, arvestades, kui kena meil siin on. Kuressaare TeatriKino administraator Elen Pärtel-Saar ütles Saarte Häälele, et uue filmi avalikud linastused TeatriKinos on 14., 15. ja 21. veebruaril. Ta lisas, et filmi vastu on suur huvi ja kohad täituvad kiiresti.