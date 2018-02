Pärast seda, kui Leisi teenuskeskuse juhiks valiti esmaspäeval Eva Resen, on kõik Saaremaa valla teenuskeskuste juhid paigas ning endisi vallavanemaid töötab sel ametikohal vaid kolm.





Viimasena Leisi osavallakogu poolt teenuskeskuse juhiks valitud Eva Resen ütles, et maja on üle vaadatud ja inimestega tuttavaks saadud. “Väljakutse on loomulikult väga suur ja esmalt tuleb asjaajamise kord ette võtta,” lausus ta. “Ma ei ole seni vallavalitsuse tegemistega üldse seotud olnud, kuid Leisi kandi elul olen siiski silma peal hoidnud, sest eks kohalik leht käib ka minu postkastis. Kõige tõsisem tööpõld on ilmselt sotsiaalvaldkond, kus inimestel on kõige suuremad probleemid. Püüame neid lahendada.”

Eva Resen töötas aastatel 2000–2007 keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroos, neist viimasel aastal Saaremaal. Siis läks Resen õppima majandusarvestust ja alates 2009. aastast on ta töötanud Keilas. Samal ajal on ta kodu olnud Leisi lähedal, kus ta töö pärast on seni saanud vähe olla. Nüüd on see probleem lahenenud.

“Kõik toimus minu jaoks ikka väga kiiresti,” märkis Resen. “Kui kuulsin, et esimene konkurss on ebaõnnestunud ja kui olin ametile vajalike nõudmistega tutvunud, tuli välja, et mul on eeldused selle koha jaoks täidetud. Riigitöö kogemus pidi olema ja seitse aastat keskkonnainspektsioonis on sellele aluseks ning nii saatsin oma CV ära.”

Saaremaa valla juhtkonnaga peale abivallavanem Jüri Linde Eva Resen veel tuttav ei ole ja kõik on tema jaoks täiesti uued inimesed.

“Lihtne see algul muidugi ei ole ja õppida on väga palju,” leidis ta. “Saan aru, kui maakohtade inimestel on hirm suurvalla ja teenuste Kuressaarde kolimise ees. Peame töötama selle nimel, et kohalikud teenused jääksid kestma. Annan selleks endast parima. Aga asjade paika saamine võtab ikkagi veel pisut aega.”

Teenuskeskusi on vallas 12, aga juhataja on kümnel (Lümanda ja Kärla teenuskeskusel juhatajat pole, nagu polnud ka Lääne-Saare valla ajal). Teenuskeskuse juhatajad on: Leisis Eva Resen, Salmel Kalmer Poopuu, Kihelkonnal Eveli Ait, Pihtlas Tiit Rettau, Mustjalas Kalle Kolter, Laimjalas Vilmar Rei, Valjalas Tiit Aavik, Orissaares Taavi Kand, Pöidel Toomas Oll, Torgus Marite Ringas.

Endistes vallakeskustes tegutsevad teenuskeskused ja nende piirkonnad saavad kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides kaasa rääkida osavallakogude kaudu. Kõigis Saaremaa osavaldades on vaid teenuskeskus haldusjuhi, sotsiaalvaldkonna spetsialisti ja infotöötaja-sekretäriga.

Teenuskeskuse juhataja põhiülesanded on teenuskeskuse töö juhtimine, keskuse pädevuses olevate haldus- ja majandusülesannete täitmine, halduspiirkonnas avaliku võimu sekkumist vajavate küsimuste lahendamine ja vajadusel nende edastamine vallavalitsusele.