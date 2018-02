Tekkimas on uus kultuurisalong

Maru äri nime all tegutsev mööbli- ja kunstisalong tõmbab inimesi üha rohkem põnevate kultuuriüritustega ja esinejatega, mida-keda võib salongis oodata ka edaspidi.





Kuressaares Slupi nurgal end aasta tagasi sisse seadnud Maru äri perenaine Mare Sink märgib, et salongis või butiigis – kuidas keegi arvab heaks seda kohta nimetada – leidub natuke kõike. “See on nii ilus ja äge ruum siin, atmosfäär on kohe niisugune, et kutsub inimesi. Siin on mööblit ja maalinäitusi, ise toimetan siin vahel õmblusmasina taga ja aeg-ajalt restaureerin. Niisugune surra-murra värk.”

Perenaine räägib, et on algusest peale pidanud plaani tegeleda Maru äris rohkema kui vaid mööblimüügi ja maalinäitustega ning nüüdseks ongi siin juba käinud hulk inimesi, keda on kohale meelitanud huvitavad esinejad ja üritused. Esinejate seas on olnud muusikud Andrus Albrecht ja Robert Jürjendal, näitleja Merle Jääger ning 3. veebruaril väisas Maru äri esmakordselt ka kirjanik, kelle loominguga oli Mare Sink ise tutvunud alles hiljuti.

“Tõnu Õnnepalu autogrammitunni ja selle kohtumisega olen just eriti rahul ja selle üle rõõmustasin väga. Inimesi tuli kohale palju ning see on ka arusaadav, sest Õnnepalu on niivõrd sümpaatne inimene ja hea kirjanik,” märgib Sink. Ta nendib, et kirjanikke võiks Maru salongi isegi tihemini kutsuda, sest inimestele tundub see meeldivat ja endalgi on põnev.

“Eks ma ikka mõtlen ja valin ka natuke oma maitse järgi, kellega ühendust võtta ja keda kohale kutsuda. Aga näiteks Tõnu Õnnepalu loomingut polnud ma eal varem lugenud enne, kui talle kirjutasin. Nüüdseks on kaks raamatut läbi, üks neist veel kodus autogrammiga endal olemas,” sõnab ta.

Mare Sink lisab, et on ka natuke ebausklik, kuid vihjab siiski, et läbirääkimised uute esinejatega juba käivad. Mainib ka, et meelsasti tahaks ta oma salongis näha mõnd väikest teatrietendust, näiteks monolavastuste valdkonnast.

Praeguseks aasta aega tegutsenud hubasesse butiiki on leidnud tee üha rohkem inimesi. Perenaise sõnul on just öökontserdid need, mida on mõnus korraldada väiksemale seltskonnale ja mis algavad alles kella 22 paiku. Järjekorras neljas öökontsert, esinejaks helilooja ja kitarrist Mart Soo, on kavas 17. veebruaril.

Kuigi Maru äri kultuurikava on järjest täienenud ja hoogu kogunud, on perenaise sõnul kõik see siiski alles üsna algusjärgus ning nimetada seda uueks kultuuriklubiks oleks vahest liiast. Praegu käib veel rahulik sisseelamine ja kõik võtab aega, et inimestele tasapisi pärale jõuda. “Kõik siin käinud inimesed on olnud huvitavad ja toredad. Siia on kõik alati teretulnud,” sõnab Mare Sink.