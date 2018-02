Vallajuhid arutavad raamatukogude tulevikku

Saaremaa valla raamatukogude juhid on täna valla kultuuriosakonna kutsel Kuressaares, et arutada ühendvalla tekkega seotud muudatusi ja esilekerkinud küsimusi.





Seoses raamatukogutöötajate teabepäevaga on enamik maakonna raamatukogusid täna suletud ja töötavad üksnes maakonna keskraamatukogu Kuressaares ning Orissaare, Kärla ja Leisi raamatukogu. Leisi raamatukogu juhataja Tiiu Kullamäe ütles, et Leisis on õnneks ametis kaks töötajat, üks küll poole kohaga, mistõttu ei pea teabepäeva ajaks uksi kinni panema.

Teabepäeva teemade kohta ei osanud Kullamäe eile midagi öelda, viidates, et kohapeal näeb ja kuuleb. Omaenda tööalastest muredest tõi ta aga esimesena välja ebaselguse uute raamatute transpordi osas. “Meil kummalgi isiklikku autot ei ole, aga teiste käest olen kuulnud, et see peaks edaspidi olema teenuskeskuse juhataja töö,” sõnas ta.

Kullamäe nentis, et seni on Leisi raamatukogu oma eelarve piires hakkama saanud ja ka soovitud raamatud on enamikus lugejate käsutusse jõudnud.

“Pole probleemi olnud. Muidugi, raamatute raha võiks rohkem olla. Raamatuid ilmub ju nii palju,” tõdes ta. Uude eelarvesse oli raamatukogu küll teinud taotluse raamatute soetamiseks pisut raha juurde saada, aga praeguse seisuga ei ole Kullamäe teada seda arvestatud.

Juhataja tõdes, et lugejate hulk paraku väheneb. Eakad jäävad üha vanemaks ja keskkool on samuti kokku kuivanud. “Tuleval aastal on keskkoolis veel neli õpilast ja siis pole rohkem kedagi,” sõnas ta.

Maakonna keskraamatukogu direktor Anu Vahter märkis, et järgmine raamatukoguhoidjate kokkusaamine keskkogus tuleb 1. märtsil, mil Ungari kirjanduse koolituspäeval esineb tõlkija Reet Klettenberg.