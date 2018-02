KÄTEPESU ABC: silla-solla voolab vesi, kes seal peseb oma käsi?

Kuidas lastes pesemisharjumust tekitada? Eks ikka maast madalast, leiavad Kuressaare Tuulte Roosi lasteaiaõpetajad, kes ise päevast päeva selle harjumuse tekkimisele kaasa aitavad.





Tuulte Roosi lasteaia Nurmenuku rühmas on kraanikausside kohal seinal illustreeritud õpetust, kuidas käsi õigesti pesta: “1. Tee käed sooja jooksva vee all märjaks. 2. Võta seepi või vedelseepi. 3. Hõõru ühe käega teist. 4. Hõõru sõrmevahesid käeselja poolt. 5. Hõõru sõrmevahesid peopesa poolt. 6. Hõõru puhtaks näpuotsad.”

5aastased Elisabeth Tabri ja Riko Rehi Nurmenuku rühmast on valmis rõõmuga oma kätepesuoskust demonstreerima. “Meile meeldib käsi pesta!” teatavad nad.

“Kui tuled õuest, siis peab käte peale seepi panema,” ütleb Riko. “Ja pärast vetsus käimist tuleb ka käed puhtaks pesta,” lausub Elisabeth.

Elisabeth ja Riko teavad hästi: et terve olla, tuleb end pesta. Riko sõnul meeldib talle pigem duši all käia, Elisabeth eelistab aga vanni.

“Pesemisharjumus peab alguse saama ikka kodust,” ütleb Tuulte Roosi lasteaiaõpetaja Iti Koppel. “Kui vanemad puhtust tähtsaks peavad, siis peab seda ka laps.”

Kodusid on aga erinevaid – nende seas on selliseidki, kus hügieenile rõhku ei panda. Või kus pestakse end harvem põhjendusel, et vett tuleb kokku hoida.

“Vahel, kui on kiire, läheb lapsevanematel ka meelest nõuda, et laps käsi peseks,” tõdeb õpetaja Koidu Jalak. Nii on lasteaiaõpetajate oluline ülesanne lastele selgitada, miks on puhtuse pidamine vajalik. Ning õpetada, kuidas end õigesti pesta ja kui sageli seda teha tuleb.

“Et laps õpiks korralikult käsi pesema, peab täiskasvanu ise eeskuju näitama,” teab omast käest õpetaja Katrin Pilden.

“Meil on tavaks, et kui laps tuleb hommikul lasteaeda, siis läheb ta vannituppa, peseb käed ning alles siis tuleb ja tervitab õpetajat,” räägib õpetaja Helle Saarlaid. “Oleme ka lastele põhjendanud, miks tuleb kõigepealt käsi pesta – et kodust tulles mitte pisikuid levitada.”

Kui nii mõnigi koolijüts kipub pesemise enne basseini ujuma minekut ja pärast kehalise kasvatuse tundi vahele jätma, siis lasteaias nii lihtsalt kõrvale viilida ei saa. “Õpetaja või ujumis­treener on ju kogu aeg laste juures ja kontrollib, kas kõik on ennast pesnud,” põhjendab õpetaja Kaie Piipuu.

Kuna lasteaiaealine laps õpib kõige paremini läbi mängu, võtavad õpetajad appi tervise-, puhtuse- ja pesemisteemalised mängud ning salmid. “Silla-solla voolab vesi, kes seal peseb oma käsi? See ju meie väike Mari (siin saab öelda just selle lapse nime, kes käsi peseb), käed on varsti puhtad tal,” deklameerib õpetaja Taimi Kluge paari salmi. “Pesulaual roosa seep, kätte võtab seebi Peep. Vette kastab, peseb käed, varsti poissi puhtalt näed!”

Taimi sõnul aitab lastele pesemise tähtsust hästi selgitada ja neid õigesti käsi pesema õpetada multikategelane Jänku-Juss.

Õpetaja Kaie sõnul pesevad lapsed end hea meelega. “Eriti just väiksemate laste jaoks on kätepesemine lemmiktegevus,” tõdeb ta. “Mõni laps tuleb lausa nutuga kraanikausi juurest ära tuua,” kinnitab Taimi.