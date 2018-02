Linalapsed tunnetavad enam lähedust

Üha tavalisemaks on muutumas, et emad-isad toimetavad, beebi kandelina või traksidega lapsevanema külge “aheldatud”. Mugavalt kinnitatud beebi tunneb nõnda vanema lähedust ja vanematel suureneb tegutsemisvabadus.



Triin Reitalu on üks neist emadest, kes hakkas kandelina kasutama põhimõtteliselt kohe pärast lapse sündi. Tema teab, et vastsündinu jaoks on kõige mõnusam trikoolina, mis veidi venib ja lapse kandja kõhu vastu kinnitab. “Tihti tegin koduseid toimetusi või käisin väljas nii, et laps oli lina sees,” räägib Reitalu.

Ta möönab, et esialgu peaks laps olema kindlasti kõhul ja näoga vanema poole, just alla pooleaastane hoolib rohkem ema nägemisest saadavast kindlustundest. Vanema, umbes aastavanuse lapse võib siduda seljale näoga liikumise suunas. Kui laps on raskem kui 10 kg, läheb vaja tugevamat lina, sest trikoolina venib liialt välja ja laps vajub ära.

“Kõige rohkem kandsin last enda küljes linaga esimese aasta jooksul, aga ka hiljem, eriti kui oli vaja pikemalt matkata,” kõneleb Triin Reitalu oma kogemustest. Ta lisab, et linal on tema jaoks kõhu- või seljakoti ees eelised. Linaga on last lihtsam kaasas kanda ja sealt vajadusel välja võtta ning kui sidumine saab selgeks, saab ka suvalisest riidetükist vajadusel ajutise kandelina kombineerida. Eestis on hea sait, kust otsimist alustada ja end linandusega kurssi viia – linalaps.ee.