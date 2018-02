LUGEJA KIRI: Kulukad katkestused

Ilmselt on kõik Saare maakonnas elavad inimesed kursis suurte elektrikatkestustega nii Kuressaares kui ka väljaspool linna.

Kui elekter kaob, on kannatajaks tarbija. Ka need, keda suuremad tehnilised kahjud ei puuduta, saavad kahju – isegi kui see on vaid mõnekümnesendine.

Näiteks kui pesumasin jätab keset programmi pesemise poolikuks, siis pärast seda, kui elekter tagasi, hakkab masin otsast pihta pesema (vanemad masinad ei jätka programmi). See aga tähendab uut elektri- ja veekulu. Miks peab tarbija selle kinni maksma? Nagu oleks ta oma lõbuks elektrikapis lõksutanud.

Ka moraalsed kahjud on tarbijail täiesti olemas. Kellele meeldivad ruuterite ja digibokside restardid? Pole just lõbus jaheda ilmaga pööningule ronida, et seadet “värskendada”, seda enam, kui seda tegevust tuleb kaks-kolm korda päevas korrata. Kui aga soojuspumbad ja elektriboilerid mõneks ajaks välja lülitada, siis on ilmselge, et uuesti sisse lülitamisel võtavad nad esimese ropsuga kohe kenasti elektrit, mis on taas kulu. Või kui tore on see, et tuleb kogu aeg elektrilisi kellasid taas õigeks seada (mõnes kodus on neid ju päris mitu tükki)?

Selliste juhtumite kohta kära ei tehta, sest tihti käib jutt vaid mõnedest sentidest. Kui kahju kannatanuid on aga palju, siis saavad sentidest eurod ja eurodest sajad või ka lausa tuhanded, mis Elektrilevi lihtsalt endale saab.

Miks ei ole näiteks arvetel kirjas, et on toimunud elektrikatkestus ja iga ebameeldivuse järel kompenseeritakse kasvõi mõned sendidki kliendi kuludest? Selline käitumine oleks ju elementaarne. Selle asemel saab tarbija vaadata arvel ilutsevaid suuri rahanumbreid justkui saadud kvaliteetse teenuse eest, kuigi kvaliteetseks seda teenust küll nimetada ei saa.

Elektritarbija

(nimi on toimetusele teada)