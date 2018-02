Ruhnlased tahavad varasemat laevaühendust

Ruhnu külakoosolekul arutati sõidu- ja lennuplaanide võimalike muudatuste üle ning märgiti, et mõned loodusaladele viivad teed vajaksid parandamist.



Ruhnlased korraldasid teisipäeval külakoosoleku, kus vallavanem Jaan Urveti sõnul käidi välja mitu ettepanekut. Arutusel olid Runö navigatsioonihooaeg ja sõiduplaan ning lennugraafik. Mõlema graafiku osas tehti pisemaid muudatusettepanekuid.

“Näiteks tahaks Pärnu ja Munalaiu reisidega alustada võimaluse korral juba juunis, sest see on ettevõtjate jaoks oluline, et kui on broneeringuid, siis oleks ka transport. Lennugraafikus pakuti pühapäevase lennu tõstmist esmaspäeva peale,” rääkis Urvet. Samas peab tema sõnul lähtuma eelarvest.

Vallavanem lisas, et arutati ka loodusaladele viivate teede parandamist, sest vihmane sügis on nendele oma jälje jätnud. “Külakoosolek on muidugi lihtsalt ettepanekute tegemise koht, kust me saame viia ettepanekud siis Kihnu Veeteedele ja neile, kes neid otsuseid reaalselt vastu võtavad,” ütles Urvet.