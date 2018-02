Teede alguse nullpunkt tuleks tähistada

Saaremaa vallal on plaanis tänavu rekonstrueerida Kuressaare linna keskväljak. Sellega seoses on minu poole pöördunud mitmed inimesed, kes räägivad nõndanimetatud Saaremaa teede alguse nullpunktist, mis asub Kuressaare kesklinnas. Tuntakse huvi, et kas ei oleks võimalik rekonstrueerimistööde käigus asfaldi eemaldamisel selle all asuvast munakivisillutisest üles otsida nullpunkti kivi ja see korralikult taastada.



See punkt asub raekoja ukse teljest ristumiseni tee teljega. Kui praegune mustkate maha pandi, jäi endine raudkivisillutis selle katte alla. Seal on üks särav metallkivi (see oli väga läikiv metallkivi, ilmselt roostevaba ja suuruselt sama, mis need sillutisekividki). Tänapäeva vahenditega on see asukoht kergesti määratletav.

Sain selle info inimeselt, kes 1960ndatest alates tegeles teede passidega, ja inimestelt, kes alustasid sellest nullist paljude teede mõõtmist. Üks neist meenutab, et kasutas seda kivi oma tööülesannete täitmisel 1962. aastal.

Seda teede alguse nulli palun mitte segi ajada Arensburgi nullmeridiaaniga. Kõige paremini saaks tolleaegse nulli täpse asukoha teada mõnest kunagisest teepassist: selleks võiks näiteks olla Kuressaare–Kuivastu teepass. Teabe saamiseks olen pöördunud ka maanteeameti töötajate poole.

Olen veendunud, et nii see teede alguse nullpunkt kui ka Arensburgi nullmeridiaani asukoht tuleks Kuressaares tähistada. See on killuke meie ajaloost ja noortel oleks kindlasti huvitav selliseid fakte teada.

Jüri Kuusk