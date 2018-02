Terviserajad ootavad huvilisi suuski proovima

Viimastel päevadel mahasadanud lumi on võimaldanud Saaremaa terviseradade haldajatel suusarajad ette valmistada ja nüüd oodatakse kõiki suuskureid üle mitme aasta tulnud võimalust kasutama.





Karujärvel suusaradadega toimetav Aivar Kallas ütles, et pühapäeval käis ta 5 km rada rajatraktoriga esimest korda sisse tampimas, aga siis hakkas mõnes kohas liiva välja tulema. Nüüd on lund juurde sadanud ning ilmselt saab neljapäeval 5 km raja uuesti üle käia ja 10 km rajal esimese tampimise ära teha. “Esialgu saab sõita vabatehnikas, sest lumekiht on liiga hõre, et sinna klassikarada freesida,” märkis ta.

Algselt oli sellele nädalavahetusele planeeritud ka Saaremaa suusamaraton, kuid esialgu lükkub see siiski edasi. “See võistlus on meil rohkem tervisesportlastele ja tegelikult pole mõtet inimesi rajale viia, kui enamik pole isegi suusasaabast veel jalga pannud,” selgitas Kallas. “Teeme maratoni siis, kui lumikate on püsinud ja inimesed on saanud suusatama hakata. Nädal aega anname ette teada, Tartu maraton on ka ees ja pole mõtet väga kiirustada.”

Aivar Kallasele ei meenunud, mitu aastat tagasi sai Karujärvel viimati korralikult suusatada. “Üks aasta tegin raja sisse ja nädalavahetusel sai sõita ning oligi kogu lugu. Neli aastat tagasi oli vist viimane kord, kui sai talve läbi suusatada,” lausus ta.

Ka Kärlal tahetakse 1,6 km pikkune ring sõidetavaks saada. “Panen ATV-le lindid alla ja hakkan tegema,” ütles Raivo Uus. “Väljakule teen ikka kindlasti 400 m ringi sisse, aga metsa all võib lund siiski veel vähe olla, aga mine tea. Mõned mehed on juba katsetanud, aga seni pole ikkagi korralikult sõita saanud. Klassikarada kohe kindlasti maha ei saa, uisu jaoks võib-olla veel midagi on.”

Pöide spordiseltsi esindaja Jüri Linde hinnangul on neil suusatamiseks väga head tingimused: ühe, kahe ja kolme kilomeetri pikkused rajad on huvilistele avatud. “Rahvast ikka on siin sõitmas ja üritame ka klassikaraja maha saada,” märkis ta.

Linde sõnul on 25. veebruaril plaanis korraldada üle hulga aja üks Pöide suusasõit ja seda vabatehnikas. “Kui saab 8 km pikkuse ringi valmis teha, siis oleks kolm ringi põhisõitjatele ja matkajatele lühem rada,” selgitas ta.

Saaremaa spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et Kuressaares on suusasõidu võimalused ette valmistatud mitmes kohas. “Kolmapäeval olime hommikul vara väljas ja kõigepealt tegime kesklinna staadionile vabatehnikaraja,” lausus ta.

Tervisepargis valmistati ette 1 km pikkune rada, kuid 2 km ei kannatanud siiski teha, sest tagapool on lund ikkagi vähe ja kui traktoriga üle sõita, tuleb aluspõhjaks tehtud hakkpuit välja. Pärastlõunal oldi ametis Kudjape rajal, kuhu tehti 1 ja 3 km pikkused vabatehnikaga sõitmise ringid.

“Kuna meil on suusatamise võimalused olnud ikkagi haruldased, siis ei ole meie inimestel kujunenud ka radadel tegutsemise kultuuri,” tõdes Mäetalu. “Ega kepikõndijad, jalutajad ja jooksjad hooli sellest, et sa suusaraja sisse ajad. Rada on ikkagi suhteliselt pehme ning jalaga astud sellest läbi ja songerdad maa ära. Kudjapel liigub aga sellist rahvast vähem ja seepärast on seal suusatamiseks ka paremad tingimused.”