Haigla nõukogu juhib Kalle Laanet

Eile valis SA Kuressaare Haigla uus nõukogu endi seast ühehäälselt uueks esimeheks Kalle Laaneti.



“Esimehetöö tähendab suurt vastutust,” ütles Laanet. Tema hinnangul on väga hea see, et nõukogusse kuuluvad inimesed erinevatelt elualadelt: “Meil on meditsiini tippspetsialistid, eraettevõtluskogemusega ja avaliku teenistuse kogemusega inimesed – kindlasti annab see nõukogule väga palju sisu juurde.”

Laaneti sõnul on eesmärk arendada haiglat edasi kui tervishoiu kompetentsikeskust. “Räägime koostööst kõigiga, aga mitte juriidilises mõistes võrgustumisest,” lausus Laanet. “Kuressaare haigla peab olema iseseisev juriidiline asutus.”

Laaneti sõnul on tähtis luua haigla arstidele ja muule personalile normaalsed töötingimused. “Et tööstress neid ära ei tapaks,” tähendas nõukogu esimees. Samuti pidas ta oluliseks, et Kuressaare haiglasse tuleks noorte spetsialistide näol järel­kasvu.

Möödunud nädalal valitud nõukogusse kuuluvad peale Laaneti veel Tiiu Aro (Reformierakond), Jaanis Prii (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Reet Tuisk (SDE), Raimu Aardam (SDE), Mihkel Undrest (Keskerakond) ja Gert Üprus-Sõnajalg (valimisliit Saarlane).

Nõukogu eelmise koosseisu esimees oli Reet Tuisk.