JUHTKIRI: Maailma vanim saarlane

Meie seas ei ole enam kuigi palju järel neid, kes Eesti riigiga ühevanused oleksid. Vanim saarlane Marta Kivi aga koguni mäletab vabariigi sünni aegu. Oli ta ju toona, mil Eesti Vabariik sündis, üsna suur tüdrukutirts.

Tänavu oma 106. sünnipäeva tähistanud proua Marta Kivi, kes elab mandril Kohilas poja juures, annab oma reipuse ja vaimuerksuse poolest silmad ette aastakümneid noorematelegi. Ning peab oluliseks end ilmaeluga kursis hoida.

Kauaaegse koolmeistrina leiab proua Marta, et nn esimene Eesti aeg oli õpetajatele praegusest ajast parem – korter oli prii, suvepuhkus pikk ning õpetajaid austati. “Mitte nii, et õpetaja on mingi käsutäitja. Õpetaja sõna maksis, õpetaja võis last kasvatada ja lapsed kasvasid tublid,” kinnitab proua Kivi.

Saarlaste poolt soovib õpetaja Marta Kivile jõudu ja tervist ka Saarte Hääl.