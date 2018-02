Karl Ader tuli maailmameistriks

Leedus Šiauliais lõppenud jääpurjetamise juunioride maailmameistrivõistlustel võitis Ice-Optimisti klassis kuldmedali Karl Ader.





“Tunneme oma noorsportlaste üle suurt uhkust. Tõden, et juba esimestel võistluspäevadel julgesin loota, et Eestile neilt võistlustelt medal tuleb,” kommenteeris Eesti jääpurjetamise liidu president Alari Akermann. “Meie sportlastel on suurepärased oskused ja tugev võistlusnärv.”

Rasketes oludes peetud võistlusel saadi esimesel päeval tuule puudumise tõttu kirja ainult üks võistlussõit. Teisel päeval suudeti siiski sõita veel viis sõitu, vaatamata suurele lumehulgale rajal.

Karl Ader saavutas kolm sõiduvõitu, oli kahel korral teine ja korra kaheksas, teenides kokku seitse punkti.

Saaremaa merispordi seltsi treener Viktor Umb ütles, et sel aastal on kõik saanud vähe sõita, aga eks saarlastel on sel alal kogemusi. “Vanajumal oli ka meie poolt, sest ilm töötas sel hetkel meie kasuks,” nentis ta.

“Iga päev oli erinev ilm, aga Karl on selles klassis viimast aastat sõitja ja kogemust tal juba on. Ta sai analüüsiga korralikult hakkama, aga võitmiseks oli vaja ka toorest jõudu ja kehamassi, sest rada oli raske, lumi oli peal ja sõiduvahend tuli täisjõuga käima joosta. Kiirused olid tal olemas.”

Umb lisas, et järjekordse jääpurjetamise maailmameistritiitli võitmisel võib saarlasel tekkida tunne, et need võidud tulevad lihtsalt ja selle väärtus pole nagu midagi, aga tegelikult tuli see tulemus raskelt.

Eelmisel aastal maailmameistritiitli võitnud Georg Pao­mees lõpetas seekord võistluse 11. kohal.

Ice-Optimistil võistles 36 noort purjetajat seitsmest riigist.

Klassis DN juunior oli võistlustules kaks saarlast. Joosep Laus saavutas kolmanda ja Kevin Grass neljanda koha. Selles klassis oli võistlejaid 30 ja sõideti kokku seitse võistlussõitu. Võitis Rasmus Maalinn Pärnust.

Viktor Umbi sõnul on jääpurjetamine eeskätt tehnika­sport, kus maksvad nüansid ja nagu spordis ikka oled edukas, kui on ka õnne.

“Joosep Laus sai nendes oludes minu hinnangul maksimumi kätte, Kevin Grassil võistlus kõige paremini ei õnnestunud,” tõdes treener.