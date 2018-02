Kinobuss tahab saarele tuua moodsa rändkino

Kinobuss MTÜ taotleb programmist LEADER toetust Saaremaal nüüdisaegse tehnikaga rändkino käivitamiseks.





Kinobussi eestvedaja Mikk Rand (pildil) ütles Saarte Häälele, et taotleb rändkino jaoks raha tegelikult juba kolmandat aastat. “Ega ma jonni jäta,” kinnitas ta. “See on kaunis kunst, mis peaks olema kättesaadav igal pool, mitte ainult Kuressaare linnas. Laulmine ja tantsimine on rahvamajades olemas, kino võiks ikka ka olla.”

Kaasaegne kinoprojektsioonitehnika DCP (Digital Cinema Package) on praegu olemas ainult Kuressaares. Väljaspool linna on aga veel kümmekond kinopunkti, mis on seotud Kinobussiga, kuid neil puudub võimalus näidata levis olevaid filme DCP-formaadis. Seni kasutusel olnud DVD-formaat ei ole filmilevis enam paraku aktsepteeritav.

Rand märkis, et üks nüüdisaegse aparatuuriga rändkino tegutseb tal juba mandril, aga saartele sellega paraku ei jõua. Meie maakonna peale kuluks ära üks rändav täiskomplekt kinoprojektsiooni koos ekraani ja helisüsteemiga. Ränd-DCP võimaldab järgmise kümne aasta jooksul märkimisväärselt täiendada ka Saare maakonna regionaalset kultuuriprogrammi erinevate audio-visuaalsete lahendustega.

Projekti “Kaasaegne ränd-DCP saartele” kogumaksumus on pisut üle 60 000 euro, millest Kinobuss soovib toetusega katta ligi 49 000. Projekti toetab ka Saaremaa vallavalitsus.